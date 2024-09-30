Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Farmácias começam a vender primeiro eletrocardiograma de uso doméstico
R$ 1.500

Farmácias começam a vender primeiro eletrocardiograma de uso doméstico

Aparelho, que custa em torno de R$ 1.500, também afere a pressão arterial; leitura de resultados deve ser feita por médicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 07:46

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 07:46

O primeiro eletrocardiograma de uso doméstico chegou às farmácias brasileiras. Chamado de Complete, o produto -desenvolvido pela multinacional japonesa Omron Healthcare- foi apresentado neste ano, nos congressos americano e brasileiro de cardiologia.
Nas drogarias Pague Menos, Sinete, Extrafarma, São Paulo e Pacheco o aparelho custa cerca de R$ 1.500.
"Complete", aparelho de uso doméstico que faz eletrocardiograma e mede a pressão arterial ao mesmo tempo "Complete", aparelho de uso doméstico que faz eletrocardiograma e mede a pressão arterial ao mesmo tempo Crédito: Omron Healthcare
O equipamento realiza o eletrocardiograma e afere a pressão arterial ao mesmo tempo. De fácil manuseio, pode ser usado por qualquer pessoa. O resultado, que não se trata de um laudo, é transmitido ao médico em cerca de 30 segundos. Para isso, é preciso baixar o aplicativo.
A inspiração para a criação do aparelho surgiu de uma diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre Fibrilação Atrial que recomendou, em 2021, a realização de um eletrocardiograma diário em pacientes acima de 65 anos.
No Brasil, a fibrilação atrial afeta mais de 5 milhões de pessoas. Caracterizada pela frequência cardíaca irregular, a doença aumenta o risco de AVC (Acidente Vascular Cerebral) em pacientes não diagnosticados.
Quando sintomática, o principal alerta é a arritmia. De 14% a 22% dos casos de fibrilação atrial a causa é a hipertensão.
A condição não diagnosticada, por sua vez, é três vezes mais comum em pessoas com pressão alta.
Estudos indicam que os hipertensos com mais de 65 anos de idade têm três vezes mais chances de desenvolver fibrilação atrial em comparação com aqueles indivíduos com pressão arterial normal. Além disso, pacientes com a condição têm cinco vezes mais chances de ter um AVC.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027
Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados