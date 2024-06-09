Controle do peso: 9 motivos para inserir o espinafre na alimentação

O espinafre é um vegetal amplamente cultivado e apreciado por seu sabor e versatilidade na cozinha, pois pode ser utilizado no preparo de pratos variados. Originário da Pérsia e caracterizado por suas folhas verde-escuras, ele é popular entre as dietas por ser uma opção acessível e rica em diversos nutrientes essenciais para o organismo, tais como:
- Fibras: importante para a saúde digestiva, ajudando a regular o trânsito intestinal e a prevenir a constipação;
- Vitaminas: rico em vitaminas A, C, K e do complexo B, essenciais para a saúde ocular, imunidade, coagulação sanguínea e metabolismo energético;
- Minerais: fonte de ferro, magnésio, cálcio e potássio, fundamentais para a formação de glóbulos vermelhos e saúde óssea;
- Antioxidante: contém compostos como flavonoides e carotenoides, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação crônica de baixo grau.
Vantagens do espinafre para a saúde
Diante dos nutrientes presentes no espinafre, o que não falta são benefícios proporcionados pelo alimento, tais como:
1. Ajuda no controle da pressão arterial
O potássio presente no espinafre ajuda a controlar a pressão arterial ao neutralizar os efeitos negativos do sódio, promovendo a excreção de sódio pelos rins e relaxando os vasos sanguíneos.
2. Favorece a saúde ocular
O espinafre contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem os olhos contra danos da luz azul e reduzem o risco de degeneração macular e catarata.
3. Ajuda no controle do peso
Rico em fibras e com baixa densidade calórica, o espinafre pode ajudar no controle do peso ao proporcionar saciedade com poucas calorias.
4. Ajuda a diminuir a constipação
O espinafre é rico em fibras insolúveis, as quais adicionam volume às fezes à medida que o alimento passa pelo sistema digestivo, prevenindo a constipação.
5. Auxilia no controle do diabetes
O espinafre contém um antioxidante conhecido como ácido alfa lipóico, que reduz os níveis de glicose, aumenta a sensibilidade à insulina e previne alterações induzidas pelo estresse oxidativo em pacientes com diabetes.
6. Contribui para a saúde óssea
A vitamina K, presente no espinafre, atua como modificador das proteínas da matriz óssea, melhorando a absorção de cálcio e reduzindo a quantidade de cálcio eliminado pela urina.
7. Pele e cabelo saudáveis
O espinafre é rico em vitamina A, que regula a produção de óleo na pele e nos folículos capilares, prevenindo a acne. O vegetal também fornece vitamina C , importante para a síntese e manutenção do colágeno, fundamental para a estrutura da pele e do cabelo.
8. Melhora da imunidade
As vitaminas A e C reforçam o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções.
9. Baixo em FODMAPs
O espinafre é uma ótima opção para pessoas com síndrome do intestino irritável ou distúrbios digestivos, pois é baixo em FODMAPs (oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis), tipos de carboidratos que podem ser difíceis de digerir para algumas pessoas.
Nutricionista Mestre pelo Centro Universitário São Camilo e especialista em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) pelo Hospital Israelita Albert Einstein