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Conheça os benefícios do fígado bovino na alimentação

O alimento é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, especialmente B12, essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso e produção de energia
Portal Edicase

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Publicado em 

28 out 2024 às 11:35

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 11:35

O fígado bovino contém vitaminas de alta qualidade e é um dos alimentos mais nutritivos disponíveis (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
O fígado bovino contém vitaminas de alta qualidade e é um dos alimentos mais nutritivos disponíveis (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) Crédito:
O fígado bovino é um dos alimentos mais nutritivos disponíveis, conhecido por ser uma verdadeira supercomida. Rico em vitaminas, minerais e proteínas de alta qualidade, ele tem ganhado cada vez mais destaque entre os que buscam uma alimentação saudável e equilibrada.
O alimento é uma das melhores fontes naturais de vitamina A, importante para a saúde dos olhos, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção da pele saudável. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, especialmente B12, essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso e produção de energia.

Cuidado com o consumo excessivo do fígado bovino

Apesar dos benefícios, existem ressalvas em relação ao consumo excessivo do fígado bovino. “Pessoas que já possuem uma alimentação rica em alimentos fontes de vitamina A podem ocasionar em uma situação de hipervitaminose. Além disso, se o indivíduo tiver alguma condição hepática, o consumo deve ser moderado”, analisa Tatiane Araújo, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.
É comum ouvir que o fígado contém um excesso de toxinas. No entanto, essa afirmação não é correta no contexto alimentar. “O fígado é, na verdade, o órgão responsável por filtrar e metabolizar as toxinas presentes no organismo, sejam elas provenientes da alimentação ou de outras fontes. As toxinas não são armazenadas no fígado, mas, sim, eliminadas”, comenta a especialista.
É fundamental considerar a origem do fígado bovino antes de comprá-lo (Imagem: Andriiii | Shutterstock)
É fundamental considerar a origem do fígado bovino antes de comprá-lo (Imagem: Andriiii | Shutterstock) Crédito:

O que considerar antes de comprar fígado bovino?

É fundamental considerar a origem do fígado bovino. Os animais devem ser criados em condições adequadas, com alimentação balanceada e livres de substâncias proibidas. A qualidade da carne estará diretamente relacionada à saúde do animal e, consequentemente, à qualidade nutricional do alimento.
Por Nicholas Montini Pereira

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