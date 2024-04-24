Caso de cólera no Brasil: o que é a transmissão autóctone?

Grande parte dos indivíduos infectados podem não apresentar quadros de diarreia branda e dor abdominal Crédito: Shutterstock

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou o aumento de casos de cólera no mundo, atualmente 24 países enfrentam surtos da doença. O Brasil registrou uma ocorrência após 18 anos sem casos autóctones de cólera no país. O Ministério da Saúde confirmou o diagnóstico no último domingo (21). Segundo a autoridade, não há evidências de outras pessoas com cólera no país por enquanto.

A doença foi identificada em um homem de 60 anos, em Salvador, conforme nota técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. O paciente, que já se recuperou, não tinha histórico de viagens recentes a regiões afetadas pela cólera, nem contato com casos suspeitos.

Exames realizados nas pessoas que tiveram contato com o homem contaminado e nos profissionais de saúde que o atenderam deram negativo, eliminando qualquer risco de transmissão.

O infectologista Lorenzo Nico Gavazza, da Rede Meridional, explica que a cólera é uma doença diarreica, de acometimento global e de grande ameaça à saúde pública. "Tem potencial de gerar casos graves e morte, principalmente nos países subdesenvolvidos".

Casos autóctones são aqueles que têm origem no local em que foi feito o diagnóstico. Ou seja, a contaminação ocorreu em solo brasileiro. "A transmissão autóctone significa que o caso diagnosticado teve sua origem no mesmo local de residência do indivíduo acometido. A doença não foi trazida por pessoas de fora, está acontecendo na própria região", diz infectologista.

A cólera é causada pela Vibrio cholerae, uma bactéria flagelada popularmente conhecida como o “vibrião colérico”, que produz uma toxina que se liga às paredes intestinais, alterando o fluxo normal de sódio e cloreto do organismo, podendo gerar quadros de diarreia aquosa grave.

O especialista explica que a transmissão da cólera ocorre de duas formas: por contato direto com pessoas infectadas e seus excrementos, como vômitos, fezes e com seus objetos de contato próximos, após terem sido tocados sem higienização adequada.

Lorenzo Nico Gavazza explica como é o tratamento da doença Crédito: Divulgação

"Também pode ocorrer indiretamente, por contato com água ou alimentos contaminados por excretas de pessoas com cólera" Lorenzo Nico Gavazza - Infectologista

Entenda o tratamento

Grande parte dos indivíduos infectados podem não apresentar sintomas ou apresentar quadros de diarreia branda, dor abdominal e vômitos. “Porém, os que forem expostos a grande quantidade da toxina bacteriana podem evoluir com quadros graves de vômitos e diarreia líquida intensa de grande volume e frequência, com capacidade de gerar desidratação severa e perda de eletrólitos importantes, e, assim, arritmias, queda abrupta da pressão arterial e perda do funcionamento dos rins que podem levar o paciente a morte de uma forma trágica. Caso pacientes apresentem quadros intensos de diarreia, devem buscar avaliação médica para identificarem sinais de gravidade”, alertou o infectologista.

A base do tratamento da cólera são as medidas de suporte, sobretudo a reposição hídrica volumosa, com solução de sais de reidratação oral (SRO) ou soro endovenoso, conforme a gravidade do acometimento da doença. Associado a isso, podem ser utilizados antibióticos que combatem diretamente a bactéria, diminuindo sua produção de toxinas e encurtando o tempo de sintomas - principalmente da diarreia e seu potencial agravamento da doença.