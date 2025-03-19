8 frutas típicas do outono para aproveitar os sabores da estação

As frutas do outono são ricas em nutrientes Crédito: Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock

Mais em conta, mais saborosas e mais nutritivas. Consumir frutas típicas de cada estação traz uma série de benefícios justamente porque são colhidas e consumidas respeitando seu tempo de amadurecimento. O outono, marcado por temperaturas mais amenas, além das cores quentes das folhas secas, nos presenteia com uma variedade de frutas que invadem os mercados e feiras.

Silvana Alencar, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, esclarece que as frutas típicas da estação são aquelas que precisam de clima mais brando para completar a maturação. “Figo, graviola, ameixa, tangerina, banana e mamão são algumas opções”, explica.

Além disso, são ótimas opções para ajudar a manter a saúde. “Dentre os nutrientes presentes nessa variedade, estão as vitaminas A e C, importantes antioxidantes que ajudam a proteger o organismo durante a estação, já que reforçam a imunidade”, diz Silvana Alencar.

Versáteis, essas frutas também podem ser consumidas de diversas maneiras. “A forma de consumo pode ser variada, sendo elas adicionadas a cereais, iogurtes e panquecas ou, ainda, assadas com especiarias, tais como canela e cravo”, sugere.

Para quem deseja aproveitar ao máximo a temporada, a nutricionista lista algumas dicas sobre as frutas típicas do outono e explica como utilizá-las de maneira criativa e saudável no dia a dia. Confira!

1. Figo

Rico em vitamina C e ficina, enzima que auxilia na digestão de proteínas e gorduras, o figo é uma fruta de sabor suave e adocicado, fonte de antioxidantes e minerais, como o cálcio e o ferro. É perfeito para compotas, geleias, saladas e pode ser consumido in natura . Para uma sobremesa leve, combine a fruta fresca com iogurte natural e mel. As opções secas também são ótimas para dar um toque especial em bolos e pães.

2. Graviola

Rica em vitamina C e fitoquímicos, é uma fruta aliada contra inflamações, ajuda a regular a pressão arterial e fortalecer o sistema imunológico. A melhor forma de consumo é madura, sem casca e sem sementes.

3. Ameixa

A ameixa é rica em fibras, flavonoides e carotenoides, nutrientes e compostos bioativos que auxiliam no combate à prisão de ventre, controle da pressão arterial, além de facilitar o emagrecimento e auxiliar na prevenção do diabetes. A fruta é encontrada na forma fresca, seca ou em calda, podendo ser consumida ao natural ou usada em receitas como manjar, geleia, bolo e suco.

4. Tangerina

Tangerina, mexerica ou bergamota, independentemente de como é chamada, a fruta é rica em vitaminas A e C e fitoquímicos, enquanto nutre, hidrata e melhora a resposta imunológica. Prática para consumo e de baixa caloria, é uma ótima opção de lanche.

A banana é uma excelente escolha para quem pratica atividades físicas Crédito: Imagem: vipvn | Shutterstock

5. Banana

Rica em carboidrato, amido resistente e vitaminas do complexo B, a banana é uma excelente escolha para quem pratica atividades físicas. Opção simples, pode ser polvilhada com canela , transformada em uma deliciosa sobremesa ou usada em preparos salgados, como uma tradicional farofa.

6. Mamão

Rico em vitamina A e fibras solúveis, tanto o papaia quanto o formosa oferecem nutrientes essenciais para a manutenção da saúde e da imunidade, além de melhorar o funcionamento intestinal e ajudar no controle da glicose e do colesterol. A semente, porém, não deve ser consumida, pois pode causar irritação no intestino.

7. Pera

Com sabor suave e doce, a pera é rica em fibras e ótima para o funcionamento do intestino. Para aproveitar ainda mais o seu sabor, experimente assá-la com mel e especiarias, criando uma sobremesa leve e deliciosa. Também pode ser uma excelente adição em saladas ou servida com queijos.

8. Manga

Embora típica do verão, algumas variedades continuam disponíveis no outono. A fruta é uma excelente fonte de vitamina A e fibra, contribuindo para a saúde ocular e digestiva. A manga pode ser consumida sozinha ou usada em saladas, smoothies , molhos e até em pratos quentes, como frango com molho de manga.