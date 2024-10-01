As posturas de yoga são benéficas para a saúde física e mental Crédito: Imagem: f.t.Photographer | Shutterstock

O yoga é uma prática indiana milenar que combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação para promover o bem-estar geral do corpo e da mente. É popular devido à sua versatilidade e aos benefícios comprovados para a saúde. O método ajuda a reduzir o estresse, melhorar a saúde cardiovascular e aumentar a flexibilidade e a força muscular.

“Na parte física, a pessoa pode notar nas primeiras práticas sensações de bem-estar, alongamento de músculos e tendões, que culminam no relaxamento e em uma sensação de conforto com o próprio corpo. Com a prática regular, é possível desenvolver a musculatura de maneira equilibrada, trazendo força e beleza, corrigir desvios posturais, melhorar o equilíbrio etc.”, enumera Romulo Carrer, musicoterapeuta e instrutor de yoga.

Abaixo, confira 7 posturas de yoga e seus benefícios para a saúde!

1. Tadasana

A tadasana é uma postura que ajuda a melhorar a consciência corporal Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

A tadasana é uma postura básica que ajuda a melhorar a postura e a aumentar a consciência corporal. Ficar de pé com os pés juntos, alinhando o corpo e alongando a coluna, fortalece as pernas e melhora o equilíbrio, além de auxiliar no alinhamento da coluna e no fortalecimento dos músculos centrais.

2. Balasana

A balasana é uma postura que ajuda a relaxar o corpo e a mente Crédito: Imagem: Alena A | Shutterstock

A balasana é uma postura de descanso que relaxa a coluna e a mente. Ao se ajoelhar e inclinar o tronco para frente, com os braços estendidos ou ao lado do corpo, você alonga a coluna e alivia a tensão acumulada nos ombros e no pescoço. Além disso, ela é ótima para reduzir o estresse e a ansiedade, ajudando a restaurar a calma interior.

“Ao combinar posturas físicas, exercícios de respiração e meditação, pode-se melhorar o estado de saúde de maneira holística”, afirma a Dra. Dana Ryan, especialista em atividade física, nutrição e bem-estar e diretora de desempenho esportivo, nutrição e educação na Herbalife.

3. Virabhadrasana I

A virabhadrasana I fortalece as pernas e melhora o equilíbrio Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Essa postura é uma excelente maneira de fortalecer as pernas, melhorar o equilíbrio e abrir o peito. Com uma perna à frente e o joelho dobrado, enquanto a outra fica esticada para trás, essa postura também fortalece o core e os ombros. Praticá-la ajuda regularmente a aumentar a resistência e a estabilidade do corpo, além de ser energizante.

4. Adho Mukha Svanasana

Essa postura é famosa no yoga e ajuda a melhorar a circulação sanguínea Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Essa é uma das posturas mais conhecidas do yoga e envolve esticar os braços e as pernas para formar um “V” invertido. Ela ajuda a alongar os músculos das pernas, fortalecer os braços e melhorar a circulação sanguínea. Também é eficaz para aliviar dores nas costas e reduzir a rigidez muscular.

“O yoga ajuda a melhorar a saúde das articulações, mobilidade e saúde cardiovascular etc., a manter-se ativo fisicamente. O grande ponto positivo dele é que pode ser facilmente incorporado no dia a dia, oferecendo alongamentos e exercícios que contrabalançam longos períodos sentados […]”, explica Francisco Kaiut, criador do Método Kaiut Yoga, professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural.

5. Bhujangasana

Essa postura ajuda a fortalecer a coluna e aliviar dores nas costas Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Também chamada de postura da cobra, ela fortalece a coluna e abre o peito. Ao deitar-se de barriga para baixo e elevar o tronco com os braços, você alonga a coluna, melhora a flexibilidade da coluna vertebral e estimula os órgãos abdominais. É especialmente recomendada para quem busca aliviar dores nas costas e melhorar a postura.

6. Setu bandhasana

A setu bandhasana ajuda a fortalecer os músculos das costas, coxas e glúteos Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Ao elevar o quadril para formar uma ponte com o corpo, essa postura fortalece os músculos das costas, das coxas e do glúteo. Além disso, ajuda a abrir o peito e os pulmões, facilitando a respiração profunda. É excelente para melhorar a circulação e reduzir a tensão nas costas e no pescoço.

7. Savasana

Essa postura ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Essa é a postura final de relaxamento em uma prática de yoga. Consiste em deitar-se de costas, com os braços e pernas relaxados, permitindo que o corpo e a mente descansem completamente. A savasana ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a pressão arterial, promovendo um estado profundo de relaxamento e restaurando a energia física e mental