7 maneiras de variar seu treino na esteira e manter a motivação

Estratégias simples tornam a prática mais dinâmica e desafiadora

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 15:02

É possível variar o treino na esteira, deixando-o mais dinâmico Crédito: Imagem: Friends Stock | Shutterstock

Correr na esteira é uma das formas mais práticas e eficientes de se manter ativo, melhorar o condicionamento físico e queimar calorias. Mas, para quem repete a mesma rotina dia após dia, os treinos podem se tornar previsíveis e até desanimadores.

Pensando em tornar cada sessão mais desafiadora e prazerosa, Rafael Uliani, formado em Ciências do Esporte e ex-atleta, lista 7 maneiras de variar o treino na esteira , ajudando a manter a motivação, estimular diferentes músculos e potencializar os resultados. Confira!

1. Brinque com a velocidade

Intercalar momentos de corrida rápida com trotes mais leves mantém o corpo alerta e melhora o condicionamento de forma divertida.

2. Incline para desafiar os músculos

Ajustar a inclinação na esteira simula subidas e fortalece pernas e glúteos. “Pequenos ajustes de inclinação podem fazer uma grande diferença no treino, sem precisar correr por mais tempo”, afirma Rafael Uliani.

3. Experimente ritmos variados

Alterar o ritmo a cada alguns minutos evita que o treino fique repetitivo e ajuda a trabalhar resistência e velocidade ao mesmo tempo.

4. Treinos intervalados

Combinar períodos intensos com momentos de recuperação é ótimo para queimar calorias e melhorar a capacidade cardiovascular. “O segredo do intervalo é encontrar o ponto que desafia, mas não sobrecarrega”, ressalta o especialista.

Alternar corrida e caminhada ajuda a proteger as articulações Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

5. Combine corrida e caminhada rápida

Essa estratégia é ótima para quem está começando ou precisa de menor impacto nas articulações. “O importante é se manter em movimento, sem pressa, mas com consistência ”, diz Rafael Uliani.

6. Use música como aliada

Músicas com batidas diferentes podem ditar o ritmo do treino e aumentar a motivação. “Quando o treino vira algo prazeroso, você nem percebe o tempo passar”, comenta.

7. Explore aplicativos e percursos virtuais

Simular diferentes cenários ou rotas pode tornar a corrida mais envolvente. “Transforme a esteira em um lugar de descoberta: o corpo trabalha e a mente se diverte”, conclui o especialista.

Pratique o treino de esteira com segurança

Com essas dicas, a corrida na esteira deixa de ser somente mais um exercício e se torna uma experiência dinâmica e prazerosa, mantendo o corpo ativo e a motivação sempre lá em cima. É importante lembrar de sempre observar e respeitar seus limites de tempo e intensidade nos exercícios. A progressão deve ser gradual, de acordo com o seu condicionamento físico.

Por Gabriela Andrade

