O cravo-da-índia é uma especiaria que favorece a saúde Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O cravo-da-índia, conhecido cientificamente como Syzygium aromaticum , é uma especiaria originária das Ilhas Molucas, na Indonésia. Com seu sabor marcante e aroma intenso, ele é amplamente utilizado na culinária mundial para temperar pratos doces e salgados, além de ser popular em bebidas.

Além de seu valor culinário, o cravo-da-índia oferece diversos benefícios à saúde, sendo rico em antioxidantes, vitaminas e minerais. Graças às suas propriedades medicinais, ele tem se destacado como um aliado natural para auxiliar no tratamento e prevenção de algumas condições.

Conforme o estudo “ Syzygium aromaticum L. (Myrtaceae): Traditional Uses, Bioactive Chemical Constituents, Pharmacological and Toxicological Activities”, publicado no Biomolecules, o cravo-da-índia e seus principais constituintes possuem efeitos antimicrobianos, antioxidantes, anti-inflamatórios, analgésicos, anticancerígenos e anestésicos.

Abaixo, confira 7 benefícios do cravo-da-índia para a saúde e como usá-lo!

1. Propriedades anti-inflamatórias

O cravo-da-índia contém compostos bioativos que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Uma substância chamada eugenol, presente na especiaria, é conhecida por sua ação anti-inflamatória, auxiliando no alívio de dores e desconfortos causados por inflamações, como dores musculares e articulares.

Inclusive, no estudo “ Anti-arthritic effect of eugenol on collagen-induced arthritis experimental model ”, publicado no Biological and Pharmaceutical Bulletin , os pesquisadores identificaram que o eugenol pode melhorar a inflamação e os sintomas da artrite reumatoide em modelos experimentais, indicando que ele tem potencial como um suplemento terapêutico seguro para o tratamento da artrite em humanos.

2. Ação antioxidante

O cravo-da-índia é rico em antioxidantes , que ajudam a combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento celular e pelo desenvolvimento de doenças crônicas. No estudo “Óleo essencial de cravo-da-índia ( Syzygium aromaticum, L. ): extração, encapsulação, potencial antimicrobiano e antioxidante”, da Universidade Federal de Pelotas, identificou-se que o eugenol é o principal composto químico presente no óleo essencial de cravo-da-índia e responsável por sua alta atividade antioxidante e bactericida.

3. Melhora a digestão

O cravo-da-índia é conhecido por suas propriedades digestivas. Ele estimula a produção de enzimas digestivas e ajuda a reduzir sintomas como náuseas, indigestão e flatulência. Além disso, possui propriedades carminativas, que ajudam a eliminar gases intestinais, proporcionando um alívio natural para desconfortos gástricos.

O cravo-da-índia pode ajudar a manter o sistema imunológico saudável Crédito: Imagem: Vunishka | Shutterstock

4. Fortalece o sistema imunológico

Rico em vitamina C e outros compostos antioxidantes, o cravo-da-índia fortalece o sistema imunológico, ajudando o organismo a combater infecções e doenças . Seu consumo regular, associado a uma dieta equilibrada e outros hábitos saudáveis, pode ajudar a melhorar a resposta imunológica do corpo, tornando-o mais resistente a vírus e bactérias.

5. Efeito antibacteriano para a saúde bucal

Devido ao seu efeito antibacteriano, o cravo-da-índia é um aliado tradicional contra infecções periodontais. No estudo “ Compounds from Syzygium aromaticum possessing growth inhibitory activity against oral pathogens ”, publicado no Journal of Natural Products , os pesquisadores identificaram que substâncias dessa especiaria podem ajudar a inibir o crescimento de patógenos orais associados a doenças periodontais. Por isso, o cravo-da-índia é frequentemente usado em produtos odontológicos. Contudo, ele não deve substituir o tratamento proposto por um dentista.

6. Contribui para a saúde respiratória

O cravo-da-índia pode ser útil no tratamento de problemas respiratórios, como resfriados e tosses. Ele ajuda a descongestionar as vias respiratórias e alivia sintomas de gripe, graças às suas propriedades expectorantes. Inalar o vapor da especiaria ou beber um chá dela pode ser uma forma natural de aliviar esses sintomas.

7. Protege o fígado

Estudos sugerem que o cravo-da-índia tem propriedades hepatoprotetoras, que ajudam a proteger o fígado contra danos causados por toxinas. Em “ In vitro antioxidant, hepatoprotective potential and chemical profiling of Syzygium aromaticum using HPLC and GC-MS ”, publicado no Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences , os pesquisadores identificaram que, devido aos compostos bioativos da especiaria, ela tem um forte potencial antioxidante e protetor do fígado, o que apoia seu uso no desenvolvimento de medicamentos para a prevenção e o tratamento de doenças hepáticas

Como usar o cravo-da-índia

O cravo-da-índia pode ser incorporado na rotina de várias formas, aproveitando seu sabor e benefícios. Veja algumas maneiras de consumi-lo:

Chá: quando fervido com água, ajuda a aliviar dores e desconfortos gástricos.

Tempero: pode ser usado em carnes, molhos e pratos doces para realçar o sabor.

Óleo essencial: pode ser diluído e utilizado para massagens ou para aromatizar ambientes.

Em pó: pode ser adicionado em receitas de bolos e sobremesas, proporcionando sabor e benefícios.

Infusão para inalação: ajuda a descongestionar as vias respiratórias em casos de gripe e resfriado.

Cuidados importantes

Embora o cravo-da-índia ofereça diversos benefícios à saúde, é importante utilizá-lo com cautela e em quantidades moderadas. O eugenol, por exemplo, pode ser tóxico em altas doses, causando efeitos colaterais, como irritação gastrointestinal ou reações alérgicas em algumas pessoas.