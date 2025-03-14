Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

7 benefícios do caqui para a saúde

Veja como essa fruta nutritiva favorece a saúde do organismo e ajuda na prevenção de doenças

Publicado em 14 de Março de 2025 às 17:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 mar 2025 às 17:37
O caqui é rico em nutrientes que auxiliam na dieta e aumentam a saúde do corpo (Imagem: HelloRF Zcool | Shutterstock)
O caqui é rico em nutrientes que auxiliam na dieta e aumentam a saúde do corpo Crédito: Imagem: HelloRF Zcool | Shutterstock
O caqui, também conhecido cientificamente como Diospyros kaki , é um fruto originário da Ásia e prova de que, para manter a saúde do corpo, não é preciso abrir mão do sabor. Isso porque, embora seja menos consumido que seu parente próximo, o tomate, ele se destaca pela textura macia e adocicada, ideal para ser consumido in natura ou em saladas e smoothies. 
Além disso, oferece diversos benefícios para o organismo, como fortalecimento da imunidade e auxílio no emagrecimento. Por isso, abaixo, confira algumas vantagens para a saúde de inserir o caqui na rotina alimentar!

1. Melhora a saúde do coração

Consumir caqui diariamente pode beneficiar a saúde do coração, graças aos flavonoides, compostos antioxidantes presentes na fruta, que ajudam a neutralizar os radicais livres e reduzem o risco de doenças cardíacas, além de retardar o envelhecimento celular.
O estudo “ Associations Between Flavonoid Intake and Subclinical Atherosclerosis: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) “, publicado no American Heart Association Journals , analisou a aterosclerose subclínica em uma população diversificada.
A pesquisa, que acompanhou 5.599 pessoas ao longo de aproximadamente uma década, mostrou que indivíduos com maior consumo de flavonoides tinham 26% menos chances de apresentar pressão arterial anormal e 18% a 20% menos risco de desenvolver placas nas artérias carótidas, responsáveis por transportar sangue rico em oxigênio entre o coração e o cérebro.

2. Favorece a visão

Devido aos compostos luteína e zeaxantina, o caqui contribui para a saúde ocular e auxilia na prevenção de problemas de visão, como a degeneração macular relacionada à idade (DMRI), principal causa de cegueira irreversível em pessoas acima de 50 anos, de acordo com o “Relatório de Recomendação – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Degeneração Macular Relacionada à Idade”, do Ministério da Saúde.
Além disso, a vitamina A presente na fruta é fundamental para o funcionamento das células nervosas sensíveis à luz na retina (fotorreceptores), ajudando a preservar a visão noturna.

3. Ajuda no funcionamento do intestino

Alimentos ricos em fibras são amplamente conhecidos por auxiliarem na função intestinal, e o caqui se destaca nesse aspecto. Apenas 100 g da fruta contêm cerca de 6,5 g de fibras, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, quantidade suficiente para promover o aumento do volume fecal e facilitar o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e contribuindo para a saúde gastrointestinal.
O caqui contém nutrientes que ajudam a relaxar os músculos e reduzir a tensão (Imagem: anarociogf | Shutterstock)
O caqui contém nutrientes que ajudam a relaxar os músculos e reduzir a tensão Crédito: Imagem: anarociogf | Shutterstock

4. Combate o estresse

Os antioxidantes do caqui, como a vitamina C, também ajudam a reduzir o estresse. Isso porque esse nutriente desempenha um papel importante na redução dos níveis de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse. Além disso, a fruta contém nutrientes como o magnésio, que ajuda a relaxar os músculos e a reduzir a tensão, promovendo um efeito calmante no corpo.

5. Auxilia no tratamento de anemia

Além de reduzir o estresse, a vitamina C presente no caqui melhora a absorção do ferro presente nos alimentos. Isso ajuda a tratar a anemia , já que o ferro é fundamental para a produção de hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Com uma absorção eficiente do mineral, o corpo consegue manter os níveis ideais de oxigênio, prevenindo sintomas como fadiga, fraqueza e falta de energia, comuns em pessoas com anemia.

6. Controla a pressão arterial

Um estudo publicado na revista científica Bioscience, Biotechnology and Biochemistry , intitulado “ Antihypertensive and Vasorelaxant Effects of Water-Soluble Proanthocyanidins from Persimmon Leaf Tea in Spontaneously Hypertensive Rats “, aponta que compostos bioativos extraídos do chá de folhas de caqui (proantocianidinas hidrossolúveis) possuem efeitos anti-hipertensivos e vasorelaxantes.
A pesquisa testou esses compostos bioativos em ratos hipertensos. Os resultados mostraram que a administração oral do chá de folhas de caqui reduziu significativamente a pressão arterial sistólica dos animais após quatro horas, em comparação com o grupo controle que recebeu apenas água destilada. Os resultados sugerem que o efeito anti-hipertensivo do composto está associado ao relaxamento dos vasos sanguíneos, mediado pela liberação de óxido nítrico/GMPc, uma molécula que promove a vasodilatação.
Apesar dos resultados importantes obtidos, mais pesquisas são necessárias para confirmar este efeito. Além disso, o consumo do caqui não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico para a hipertensão.

7. É fonte de energia

Para quem gosta de treinar, o caqui é um ótimo alimento, especialmente antes das atividades físicas. Isso se deve ao fato de a fruta ser rica em açúcar natural, que fornece energia rápida para o corpo, ajudando a melhorar o desempenho durante os exercícios. Além disso, a fruta contém potássio, um mineral essencial para a contração muscular e a prevenção de cãibras.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do caqui para a saúde, seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento de um profissional de saúde. A fruta pode complementar uma alimentação equilibrada e contribuir para o bem-estar, mas não deve ser usada como única forma de prevenção ou cura de doenças. Cada organismo tem necessidades específicas, e somente um médico pode indicar o melhor tratamento para cada caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados