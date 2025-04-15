7 benefícios do cacau para a saúde e como consumi-lo

O chocolate está presente em nove a cada dez lares no Brasil. De acordo com dados do Kantar WorldPanel , o percentual de famílias que consomem barras e bombons aumentou de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, evidenciando a forte presença do doce no cotidiano. Além disso, a frequência do consumo semanal também cresceu, passando de 56% para 65% no mesmo período. Esses números mostram que, mais do que um simples alimento, o chocolate é um hábito consolidado na rotina e no paladar da população brasileira.
O cacau, no entanto, não é apenas um aliado na hora de satisfazer o paladar dos apaixonados por doce. A principal matéria-prima do chocolate tem inúmeros benefícios para a saúde. Prova disso é que o fruto ganhou lugar no seleto grupo de superalimentos — aqueles com alto teor de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras e outros nutrientes essenciais.
De acordo com a nutricionista Marcella Oliveira, o consumo do cacau , especialmente em sua forma mais pura, sem adição de açúcares e gorduras, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na redução do risco de doenças crônicas, na melhoria da digestão e no aumento da energia.
“O cacau é muito mais do que o ingrediente principal de chocolates, bolos e sobremesas. Ele pode ser usado em pratos salgados e drinks. Dessa forma, as pessoas aproveitam os bioativos da fruta, como os flavonoides, que têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cardioprotetoras, sem exagerar no açúcar”, explica a professora do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição do ecossistema Ânima.
A lista de benefícios no organismo é ampla e Marcella Oliveira aproveita as celebrações de Páscoa para enumerar as principais vantagens do consumo do cacau. Veja!
1. Efeito antioxidante
O cacau é uma das fontes mais ricas em antioxidantes, como os polifenóis e os flavonoides, que combatem os radicais livres, reduzem o estresse oxidativo e previnem danos celulares, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas.
2. Saúde cardiovascular
Os flavonoides presentes no cacau ajudam a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e aumentar a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Além disso, a fruta ajuda na redução dos níveis de colesterol LDL (“ruim”) e aumento do HDL (“bom”).
3. Humor e função cerebral
O cacau contém substâncias como a teobromina, a feniletilamina e a anandamida, que estimulam a produção de serotonina e endorfina, promovendo sensação de bem-estar. Os flavonoides também beneficiam a cognição e a memória.
4. Minerais essenciais
O cacau é rico em minerais como magnésio, ferro, cálcio, zinco e potássio, importantes para a saúde óssea, muscular e do sistema nervoso.
5. Ação anti-inflamatória
Os compostos bioativos do cacau têm propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir inflamações crônicas no organismo, associadas a diversas doenças.
6. Proteção da pele
Os flavonoides do cacau podem melhorar a hidratação e a elasticidade da pele, além de protegê-la contra os danos causados pelos raios ultravioletas.
7. Menos estresse e mais energia
Os efeitos do cacau no organismo, continua a professora do UniCuritiba, incluem a redução do estresse e o aumento de energia. “A teobromina e uma pequena quantidade de cafeína presentes no cacau podem fornecer um leve efeito estimulante e melhorar o estado de alerta. O cacau também ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo relaxamento e bem-estar”, explica.
Inserindo o cacau na rotina
Com tantas boas notícias a respeito do cacau, a nutricionista Marcella Oliveira alerta: “Estamos falando do cacau puro, e não do chocolate. Chocolates ao leite ou branco, por exemplo, contêm menos cacau e mais açúcar e gordura, o que pode anular muitos desses efeitos positivos.”
Criatividade não falta na hora de usar o cacau. Confira receitas com a fruta ou o pó na lista de ingredientes e divirta-se descobrindo novos sabores.
Carne de panela com cacau
Ingredientes
- 1 kg de patinho cortado em cubos médios
- 1 colher de sopa de óleo
- 200 g de cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 120 ml de vinho tinto seco
- 500 ml de tomate sem sementes e picado
- 2 folhas de louro
- 1 canela em pau
- 300 g de batata cortada em cubos
- 150 g de cenoura cortada em meia-lua
- 50 g de ervilha congelada
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- Alecrim picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne, pingando água para não queimar. Acrescente a cebola e o alho e deixe dourar. Junte o vinho para soltar o “agarradinho” do fundo da panela. Adicione o tomate, o louro, o alecrim e a canela. Cubra com água, tampe e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão.
Aguarde a pressão sair, abra a panela e descarte o louro e a canela. Adicione a batata e a cenoura e cozinhe por mais 5 minutos. Junte a ervilha e o cacau, cozinhando até os legumes ficarem macios e o caldo, encorpado. Sirva em seguida.
Drink cremoso de cacau
Ingredientes
- 100 ml de polpa de suco abacaxi (pura e descongelada)
- 1 colher de chá de cacau em pó
- Suco de 1 limão-siciliano (opcional, para deixar o drink menos adocicado)
- 1 colher de chá de coco ralado sem açúcar
- 2 colheres de chá de melado de cana
- 5 pedras de gelo
- Nibs de cacau a gosto
Modo de preparo
Em uma coqueteleira, coloque o suco de abacaxi e o cacau em pó. Bata a mistura com um mixer para misturar bem ambos os ingredientes e deixar a bebida mais homogênea. Em seguida, acrescente o suco do limão-siciliano, o coco ralado e o melado de cana. Adicione o gelo, tampe a coqueteleira e chacoalhe até resfriar a bebida por completo. Coe a mistura e sirva. Se quiser, finalize com nibs de cacau.
Suco de cacau
Ingredientes
- 200 g de polpa de cacau congelada
- 150 ml de água
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 1 colher de café de canela em pó
Modo de preparo
No liquidificador, bata a polpa do cacau com a água e a canela em pó até ficar homogêneo. Acrescente as frutas vermelhas e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Por Marlise Groth Mem