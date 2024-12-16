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Se cuida

7 benefícios do anis-estrelado para a saúde e como usá-lo

Veja como o consumo dessa especiaria pode favorecer o funcionamento do corpo

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 17:45

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 dez 2024 às 17:45
O anis-estrelado é conhecido pelo seu uso culinário e medicinal (Imagem: Gagarova Olga | Shutterstock)
O anis-estrelado é conhecido pelo seu uso culinário e medicinal Crédito: Imagem: Gagarova Olga | Shutterstock
O anis-estrelado ( Illicium verum ) é uma especiaria proveniente da China e do Vietnã, conhecida por seu formato característico de estrela e sabor adocicado, que lembra o alcaçuz. Amplamente utilizado na culinária asiática, é um ingrediente que realça tanto pratos doces quanto salgados, além de ser popular em chás e infusões.
Além de seu uso culinário, possui diversos benefícios para a saúde, tornando-se uma opção versátil para incorporar no dia a dia. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Veja, abaixo, 7 benefícios do anis-estrelado para a saúde e como usá-lo!

1. Ação antibacteriana e antifúngica

Conforme o estudo “ Assessment of antimycotoxigenic and antioxidant activity of star anise (Illicium verum) in vitro “, publicado no Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences , o anis-estrelado é uma fonte rica em compostos antioxidantes e antimicrobianos, especialmente antifúngicos, devido ao seu alto teor de trans-anetol.
O consumo dessa especiaria pode ajudar a inibir o crescimento de fungos, contribuindo para a prevenção e o tratamento de infecções fúngicas. Além disso, o anetol presente no anis-estrelado também apresenta atividade antibacteriana. Essas propriedades podem auxiliar na prevenção de infecções gastrointestinais e de pele, além de fortalecer as defesas naturais do organismo.

2. Melhora a digestão

O anis-estrelado é conhecido por sua ação carminativa, que auxilia na eliminação de gases acumulados no trato gastrointestinal e alivia desconfortos como inchaço abdominal e cólicas. Seu consumo, especialmente após refeições mais pesadas ou ricas em gorduras, pode facilitar o processo digestivo, estimulando a motilidade intestinal e ajudando na digestão de alimentos difíceis.

3. Atividade expectorante

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão do anis-estrelado pode ser usada como expectorante para ajudar no tratamento de bronquite. Seus compostos ativos ajudam a afrouxar e eliminar o catarro das vias respiratórias, facilitando a respiração.

4. Fortalece o sistema imunológico

O anis-estrelado é uma fonte rica de compostos antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo as células do corpo contra danos oxidativos e ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e doenças crônicas. Essa ação antioxidante também fortalece o sistema imunológico , tornando o organismo mais resistente a infecções e agentes externos prejudiciais. Além disso, a especiaria contém vitamina C, um nutriente essencial que estimula a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa contra vírus e bactérias.

5. Promove a saúde bucal

O anis-estrelado possui propriedades antimicrobianas que ajudam a combater bactérias presentes na boca, atuando de forma eficaz na prevenção de problemas bucais como o mau hálito, cáries e gengivites. Seu efeito antibacteriano contribui para a redução da placa bacteriana, um dos principais responsáveis pelo acúmulo de microrganismos que causam esses distúrbios.
Segundo o estudo “ Atividade antimicrobiana da herbácea Illicium verum: uma revisão integrativa “, publicado no Brazilian Journal of Health Review , o anetol, com sua ação antibacteriana, é uma opção viável para o uso fitoterápico na Odontologia. Ele pode ser utilizado tanto de forma tópica quanto em enxaguatórios bucais, contribuindo para a prevenção de problemas bucais e o controle da placa bacteriana.
O anis-estrelado tem propriedades calmantes que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
O anis-estrelado tem propriedades calmantes que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

6. Propriedades sedativas e calmantes

O anetol do anis-estrelado também possui propriedades sedativas e relaxantes que ajudam a acalmar o sistema nervoso. Esses compostos atuam de forma suave no corpo, promovendo uma sensação de tranquilidade e aliviando o estresse, podendo ser utilizado como um calmante natural, auxiliando no controle da ansiedade e na redução da tensão emocional.

7. Promove a saúde cardiovascular

Ao ajudar a neutralizar os radicais livres, os antioxidantes presentes no anis-estrelado protegem as paredes dos vasos sanguíneos, prevenindo inflamações e melhorando a elasticidade dos vasos. Isso contribui para uma circulação sanguínea mais eficiente e saudável.
Além disso, a ação antioxidante do anis-estrelado pode ajudar a reduzir o risco de formação de placas de gordura nas artérias, o que pode diminuir a probabilidade de doenças cardíacas e hipertensão, promovendo uma saúde cardiovascular mais robusta.

Como usar o anis-estrelado

Abaixo, veja algumas formas de incluir o anis-estrelado no dia a dia:
  • Chás e infusões: adicione uma estrela de anis a chás de ervas para um sabor diferenciado e aproveite seus benefícios digestivos;
  • Temperos em pratos salgados: utilize o anis-estrelado em caldos, sopas e marinadas para carnes, conferindo um toque exótico às preparações;
  • Sobremesas: incorpore o anis-estrelado em compotas, pudins e bolos para adicionar um aroma adocicado e sofisticado;
  • Aromatizante natural: utilize o anis-estrelado em pot-pourris ou infusões para perfumar ambientes, aproveitando seu aroma agradável e propriedades repelentes.

Cuidados importantes

O anis-estrelado deve ser consumido com cautela. Seu uso excessivo pode levar a efeitos colaterais indesejados, especialmente quando utilizado em forma de óleos essenciais ou suplementos concentrados. Além disso, não deve, em hipótese alguma, substituir o tratamento ou o acompanhamento médico para condições de saúde específicas. Sempre é fundamental buscar orientação de um profissional de saúde antes de introduzir qualquer substância natural em sua rotina, garantindo que ela seja utilizada de maneira segura e eficaz.

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