A salsinha possui efeito antioxidante que promove a saúde e bem-estar geral do corpo Crédito: Imagem: Peter Hermes Furian | Shutterstock

A salsinha ( Petroselinum crispum) , também chamada de salva, é uma erva aromática originária da região do Mediterrâneo. Reconhecida por seu sabor fresco e versatilidade na culinária, é amplamente utilizada para temperar pratos e decorar receitas. Além de seu uso culinário, é valorizada por seus diversos benefícios à saúde, sendo uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes.

Veja, abaixo, 7 benefícios da salsinha para a saúde!

1. Ação antioxidante

A salsinha desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a aumentar as defesas do corpo contra doenças e infecções. Seus compostos antioxidantes auxiliam na neutralização dos radicais livres, favorecendo a saúde de forma geral.

Conforme o ensaio teórico “Propriedades antioxidantes da salsa ( Petroselinum crispum ): tratamento alternativo na aterosclerose”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação Científica de 2016, os efeitos antioxidantes dos compostos bioativos da salsinha ajudam na prevenção e redução dos riscos de doenças cardiovasculares, bem como àquelas relacionadas ao estresse oxidativo.

2. Melhora a pressão arterial e a retenção de líquidos

A salsinha é uma excelente fonte de potássio , um mineral essencial para a regulação da pressão arterial. Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica

Além disso, as propriedades diuréticas da salsinha favorecem a eliminação do excesso de sódio e líquidos do corpo, contribuindo para a redução da pressão arterial e auxiliando no combate à retenção de líquidos.

3. Ajuda a prevenir a anemia

A salsinha é rica em ferro e ácido fólico, nutrientes essenciais para a produção de hemácias, o que ajuda a prevenir a anemia. Além disso, a vitamina C em sua composição potencializa a absorção do ferro pelo organismo, tornando-a ainda mais eficaz no combate à deficiência desse mineral.

A salsinha tem propriedades carminativas que promovem a digestão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Melhora a digestão

A salsinha possui propriedades carminativas que ajudam a melhorar a digestão, aliviando sintomas comuns como inchaço e indigestão. Além disso, seu consumo pode estimular a produção de bile, facilitando a digestão das gorduras e promovendo uma absorção mais eficiente dos nutrientes.

5. Promove a saúde da pele

A vitamina C presente na salsinha é essencial para a produção de colágeno, uma proteína que mantém a pele mais firme e elástica. Além disso, seus antioxidantes ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce, contribuindo para a redução de rugas, linhas finas e promovendo uma aparência mais saudável.

6. Promove a saúde dos rins

A salsinha possui propriedades diuréticas que estimulam a produção de urina, ajudando a prevenir a formação de pedras nos rins . Além disso, ela pode reduzir a excreção de cálcio na urina, um dos principais componentes dos cálculos renais.

Conforme o artigo de revisão “ Renal health benefits and therapeutic effects of parsley (Petroselinum crispum): a review “, disponível no Frontiers in Medicine , a salsa mostrou resultados promissores na redução do estresse oxidativo, melhorando biomarcadores metabólicos, melhorando a função renal e inibindo o crescimento de várias cepas bacterianas e fúngicas.

Além disso, segundo a publicação, estudos recentes em humanos e animais reforçam o papel da salsa na melhoria dos marcadores de saúde renal e da composição urinária.

7. Auxilia no controle da diabetes

A salsinha pode ajudar a diminuir os níveis de glicose no sangue devido à presença de compostos bioativos, como flavonoides e antioxidantes, que favorecem o controle glicêmico . Esses compostos têm a capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina, o hormônio responsável pela regulação dos níveis de glicose no sangue. Contudo, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

Formas de incluir a salsinha na dieta

A salsinha pode ser consumida de diversas maneiras para aproveitar seus benefícios à saúde. Veja!

Em saladas: adicione folhas frescas de salsinha picadas a saladas para um toque de sabor e nutrientes.

Em sucos e smoothies: inclua um punhado de salsinha em sucos verdes ou smoothies para um impulso nutricional.

Como tempero: use salsinha fresca ou desidratada para temperar pratos como sopas, molhos, carnes e vegetais.

Em chás: prepare um chá de salsinha para aproveitar suas propriedades diuréticas e digestivas.

Em molhos e pestos: substitua o manjericão por salsinha em receitas de pesto ou molhos para massas.

Cuidados importantes