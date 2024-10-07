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7 benefícios da abóbora para a saúde

7 benefícios da abóbora para a saúde

Além de versátil e saborosa, ela ajuda na prevenção de doenças e favorece o bom funcionamento do organismo
Portal Edicase

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Publicado em 

07 out 2024 às 17:36

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 17:36

A abóbora é um ingrediente versátil e rico em nutrientes essenciais (Imagem: Nungning20 | Shutterstock)
A abóbora é um ingrediente versátil e rico em nutrientes essenciais (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) Crédito:
Rica em nutrientes essenciais e muito saborosa, a abóbora é um ingrediente versátil, originário das Américas e bastante apreciado em diversas culturas ao redor do mundo. No Brasil, os tipos mais consumidos são abóbora-japonesa, abóbora-moranga e abóbora-de-pescoço. Cada uma possui características únicas de sabor e textura, podendo ser utilizada em receitas doces e salgadas.
Com um perfil nutricional impressionante, a abóbora é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, o que a torna uma aliada poderosa para a saúde.A seguir, confira alguns dos seus benefícios!

1. Fortalece o sistema imunológico

A abóbora é rica em vitamina C e betacaroteno, compostos que ajudam a aumentar a imunidade e proteger o corpo contra infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha. O betacaroteno, por sua vez, se converte em vitamina A, que também desempenha um papel importante na saúde imunológica.

2. Contribui para a saúde cardiovascular

A abóbora contém fibras, potássio e antioxidantes que ajudam a reduzir a pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares. O consumo regular de potássio , por exemplo, é associado a uma menor incidência de hipertensão, além de promover a regulação dos batimentos cardíacos.
Segundo um estudo publicado no European Heart Journal , periódico da Sociedade Europeia de Cardiologia, em julho de 2022, o consumo do potássio foi associado aos maiores ganhos de saúde em mulheres.
“Os resultados sugerem que o potássio ajuda a preservar a saúde do coração, mas as mulheres se beneficiam mais do que os homens. A relação entre potássio e eventos cardiovasculares foi a mesma, independentemente da ingestão de sal, sugerindo que o potássio tem outras formas de proteger o coração, além de aumentar a excreção de sódio”, explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

3. A abóbora ajuda a regular a digestão

Com boas quantidades de fibras dietéticas, a abóbora é excelente para promover a saúde digestiva. Isso porque elas ajudam a regular o trânsito intestinal e prevenir constipação. Além disso, uma dieta rica em fibras está associada a um menor risco de desenvolver doenças como o câncer de cólon.
“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

4. Promove a saúde da pele

Os antioxidantes e vitaminas da abóbora, como a vitamina C e E, auxiliam na manutenção da pele saudável, retardando o envelhecimento precoce e protegendo contra os danos causados pelos radicais livres. Eles também ajudam a manter a pele hidratada e elástica.
As sementes de abóbora são ricas em triptofano, que ajuda a melhorar o sono (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
As sementes de abóbora são ricas em triptofano, que ajuda a melhorar o sono (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) Crédito:

5. A abóbora contribui para a saúde mental

As sementes de abóbora são uma fonte natural de triptofano , um aminoácido que contribui para a produção de serotonina e melatonina, hormônios que regulam o humor e o sono. De acordo com Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a falta de nutrientes essenciais, como o triptofano, também pode contribuir para a insônia.

6. Auxilia no controle de açúcar no sangue

A abóbora e suas sementes podem ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue. Compostos bioativos presentes neste alimento ajudam a aumentar a produção de insulina e a reduzir a absorção de glicose no intestino.
A nutricionista Fernanda Sobral afirma que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

7. Favorece a saúde dos olhos

O betacaroteno presente na abóbora é transformado em vitamina A no organismo, um nutriente essencial para a saúde dos olhos. A vitamina A previne a degeneração macular e a catarata, além de melhorar a visão noturna, sendo um ótimo aliado para manter os olhos saudáveis com o passar do tempo.

Formas criativas de consumir abóbora

A abóbora pode ser incorporada em diversos pratos e preparações, tanto em receitas tradicionais quanto em versões mais modernas. Confira algumas sugestões de como utilizá-la no dia a dia:
  • Sopas e caldos: cozinhe a abóbora com temperos e bata no liquidificador para obter uma sopa cremosa.
  • Purê de abóbora: como acompanhamento de pratos principais, substituindo o purê de batatas.
  • Pão e bolos: adicione abóbora cozida e amassada à massa de pães e bolos para dar um toque especial.
  • Tortas doces e salgadas: utilize a abóbora como recheio ou base para tortas.
  • Snacks de sementes: asse as sementes com sal e temperos para um lanche nutritivo e crocante.
  • Smoothies: misture abóbora cozida com iogurte, mel e especiarias como canela para uma bebida saudável.

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