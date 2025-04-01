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6 benefícios da tangerina para a saúde

Fruta cítrica é rica em nutrientes, versátil na culinária e pode auxiliar no bem-estar do organismo

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 abr 2025 às 17:59
A tangerina é uma fruta rica em nutrientes (Imagem: Nataly_Chernjak | Shutterstock)
A tangerina é uma fruta rica em nutrientes Crédito: Imagem: Nataly_Chernjak | Shutterstock
A tangerina é uma fruta cítrica apreciada em diversas regiões do Brasil, especialmente durante os meses mais frios do ano. Também conhecida como mexerica, bergamota ou poncã, ela pertence à família das Rutáceas e tem como nome científico Citrus reticulata .
Originária do sudeste da Ásia, foi levada para a Europa e, posteriormente, chegou às Américas, onde conquistou espaço por seu sabor adocicado, aroma agradável e fácil descascamento. Na culinária, é usada em sucos, sobremesas, geleias, chás e até pratos salgados, sendo valorizada não apenas por seu gosto marcante, mas também pelos benefícios que oferece à saúde. Veja a seguir!

1. Fortalece o sistema imunológico

A tangerina é uma excelente fonte de vitamina C , essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 100 g da fruta tem 48,8 mg desse nutriente.
A vitamina C estimula a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra vírus e bactérias. Além disso, tem ação antioxidante, combatendo os radicais livres que podem enfraquecer as células imunológicas.

2. Melhora a saúde da pele

Graças à presença de antioxidantes como vitamina C, betacaroteno e flavonoides, a tangerina contribui para a saúde e a aparência da pele. Esses compostos atuam na proteção contra os danos causados pelos radicais livres, que aceleram o envelhecimento precoce. A fruta também estimula a produção de colágeno, proteína fundamental para manter a elasticidade e firmeza da pele .
Além disso, conforme o estudo “ Evaluation of Skin Anti-aging Potential of Citrus reticulata Blanco Peel ”, publicado no Pharmacognosy Res earch, a casca da tangerina pode ser utilizada em formulações de produtos antirrugas, pois o extrato metanólico exibiu atividade antioxidante e antienzimática promissora.

3. Auxilia na digestão

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem consumir pelo menos 400 g de frutas e vegetais e 25 g de fibras diariamente . A tangerina contém fibras solúveis e insolúveis que favorecem o bom funcionamento do sistema digestivo. Elas estimulam o trânsito intestinal, prevenindo quadros de constipação e auxiliando na eliminação de toxinas.
A tangerina é benéfica para a saúde do coração (Imagem: monshtein | Shutterstock)
A tangerina é benéfica para a saúde do coração Crédito: Imagem: monshtein | Shutterstock

4. Contribui para a saúde cardiovascular

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos têm colesterol alto e mais de um quarto das crianças apresentam níveis elevados, conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Neste contexto, o consumo regular de tangerina pode ajudar a proteger o coração. As fibras presentes na fruta auxiliam na redução do colesterol LDL (ruim), enquanto os antioxidantes combatem inflamações e protegem as paredes dos vasos sanguíneos.
Além disso, a tangerina contém flavonoides como a hesperidina, que têm efeito vasodilatador, contribuindo para uma melhor circulação e redução do risco de doenças cardíacas , como infarto e hipertensão.
No estudo “Hesperidin produces cardioprotective activity via PPAR-γ pathway in ischemic heart disease model in diabetic rats ”, publicado no PLoS One , a hesperidina mostrou que pode melhorar a saúde do coração em ratos diabéticos ao ativar uma via protetora e ao reduzir a pressão no coração e nos vasos sanguíneos.
Esses resultados sugerem que ela pode ter potencial como tratamento complementar em doenças cardíacas associadas ao diabetes — mas ainda precisa de mais estudos em humanos.

5. Ajuda no controle da pressão arterial

A tangerina é uma fonte natural de potássio, um mineral que desempenha papel importante na regulação da pressão arterial . Ele age equilibrando os efeitos do sódio no organismo, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e facilitando o fluxo de sangue.
Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

6. Auxilia no controle do peso

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 100 g de tangerina tem 38 kcal, 89,2% de água e 0,9 g de fibra alimentar. Essas características da fruta ajudam a aumentar a sensação de saciedade . As fibras, por exemplo, retardam o esvaziamento gástrico e reduzem a vontade de comer entre as refeições. Além disso, por ter sabor doce natural, pode ser uma boa substituta para sobremesas calóricas ou processadas.

Consumindo a tangerina com segurança

A tangerina pode ser consumida de diversas maneiras: in natura , em sucos, saladas de frutas, sobremesas, chás e até pratos salgados. A casca também pode ser aproveitada em infusões. No entanto, mesmo com todos os benefícios, é importante lembrar que o consumo da fruta não substitui acompanhamento médico ou tratamentos recomendados por profissionais da saúde. Além disso, uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis são essenciais para garantir o bem-estar do organismo.

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