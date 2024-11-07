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Edicase Brasil

5 suplementos que ajudam no tratamento da enxaqueca

Veja como algumas vitaminas e minerais podem auxiliar na redução das crises

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 14:36

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 nov 2024 às 14:36
Suplementos podem ajudar na redução das crises de enxaqueca (Imagem: RobsPhoto | Shutterstock)
Suplementos podem ajudar na redução das crises de enxaqueca (Imagem: RobsPhoto | Shutterstock) Crédito:
A enxaqueca é uma condição neurológica complexa, caracterizada por dores de cabeça intensas e pulsantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerada a sexta maior doença incapacitante no mundo, afetando aproximadamente 15% da população global. Mais comum em mulheres, essa doença pode ser debilitante, impactando a qualidade de vida, o desempenho no trabalho e as atividades do dia a dia.
Um estudo realizado pelo Instituto WifOR, a pedido da Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica, demonstrou que essa condição prejudica diretamente a produtividade das pessoas, sendo a principal causa de incapacitação entre mulheres, e gerando um impacto socioeconômico bilionário para o Brasil – chega a representar 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto).
O tratamento e a prevenção da enxaqueca envolvem uma combinação de estratégias, que podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem medicamentos, mudanças de estilo de vida e técnicas para reduzir os gatilhos da dor. Além disso, alguns suplementos – sempre com indicação médica – também podem ajudar.
Isso porque, segundo o Dr. Christian Aguiar, médico especialista em medicina natural e suplementação , algumas vitaminas e minerais estão associados à redução da frequência e intensidade das crises de enxaqueca. A seguir, o profissional lista alguns deles. Confira!

1. Magnésio

O magnésio , além de ser benéfico para a saúde do cérebro, pode ajudar a reduzir as dores de cabeça. “O magnésio é essencial para a produção de energia cerebral. Estudos sugerem que essa suplementação pode reduzir a frequência de ataques, especialmente em pessoas com baixos níveis desse mineral. Além disso, ele melhora a função cognitiva e a memória, prevenindo doenças neurodegenerativas”, afirma o médico. 

2. Coenzima Q10

O Dr. Christian Aguiar explica que o CoQ10 é um antioxidante que pode ajudar a melhorar a função mitocondrial, aumentando a produção de energia nas células. Estudos demonstraram que a suplementação de CoQ10 pode reduzir a frequência e a duração das enxaquecas em algumas pessoas.
A vitamina B2 estimula a produção de energia mitocondrial (Imagem: fizkes| Shutterstock)
A vitamina B2 estimula a produção de energia mitocondrial (Imagem: fizkes| Shutterstock) Crédito:

3. Vitamina B2

Também conhecido como riboflavina , esse suplemento também estimula a produção de energia mitocondrial, ajudando a reduzir a depressão alastrante, que é uma das causas da enxaqueca, segundo o Dr. Christian Aguiar. 

4. Ômega 3

O ômega 3 contribui para a saúde do organismo de forma geral e pode ajudar a aliviar os sintomas da enxaqueca. “Os ácidos graxos ômega 3 têm propriedades anti-inflamatórias que podem ser benéficas para pessoas com enxaqueca crônica. Ele desempenha um papel fundamental em diversas funções biológicas, principalmente no funcionamento cerebral e na redução de processos inflamatórios”, destaca.

5. Tanacetum

O tanacetum é uma planta amplamente utilizada na fitoterapia, especialmente para o tratamento de enxaquecas. Ele possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas graças à presença de compostos ativos como a partenolida. Esses compostos podem ajudar a prevenir a liberação de substâncias inflamatórias no cérebro que contribuem para as crises.

Cuidados importantes

Segundo o Dr. Christian Aguiar, o tratamento da enxaqueca é baseado tanto na prevenção das crises quanto no alívio dos sintomas durante os episódios, que envolve o uso de medicamentos e mudanças no estilo de vida. Além disso, ele ressalta a importância de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer regime de suplementação, para garantir que as doses e os tipos de suplementos sejam adequados para cada caso.
Por Yasmin Santos

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