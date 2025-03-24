5 sintomas de alerta para a tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões Crédito: Imagem: mi_viri | Shutterstock

A tosse é um sintoma comum e muitas vezes não é motivo de grande preocupação, sendo frequentemente associada a resfriados, gripes ou alergias. No entanto, quando ela persiste por um período prolongado, especialmente por mais de três semanas, pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo no sistema respiratório. Nesse caso, é importante observar outros sintomas que podem indicar uma condição mais grave, como a tuberculose.

A tuberculose é uma doença infecciosa, causada pela micobactéria Mycobacterium tuberculosis , que afeta principalmente os pulmões , embora possa acometer outros órgãos. “A tuberculose é uma doença contagiosa, transmitida pelo ar, e é importante procurar atendimento médico rapidamente para o diagnóstico e início do tratamento, evitando complicações e a propagação da doença”, salienta André Negrelli, pneumologista e professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.

Números da tuberculose no Brasil

Segundo o Relatório Global da Tuberculose de 2024, da Organização Mundial da Saúde (OMS), os dados mais recentes revelam uma realidade preocupante. No contexto brasileiro, a situação aponta que, em 2023, o país registrou 39,8 casos de tuberculose para cada 100.000 habitantes, uma taxa significativamente superior à meta estabelecida pela OMS, que é de 6,7 casos por 100.000 até 2025. Projeções indicam que, até 2030, a incidência no Brasil poderá aumentar para 42,1 casos por 100.000 habitantes, afastando-se das metas globais de redução.

O Dia Mundial da Tuberculose, em 24 de março, serve como um lembrete da urgência em intensificar os esforços no combate a essa doença. “O diagnóstico da tuberculose envolve exames específicos, como a baciloscopia de escarro, radiografias de tórax e testes laboratoriais, que permitem confirmar a presença da bactéria. A detecção precoce é essencial, pois a tuberculose tem cura, especialmente quando tratada adequadamente”, alerta André Negrelli.

É importante procurar um médico ao identificar os sintomas da tuberculose Crédito: Imagem: Premreuthai | Shutterstock

Sintomas que podem indicar a tuberculose

A seguir, o pneumologista André Negrelli lista 5 sinais de que a tosse pode indicar uma condição mais grave, como a tuberculose. Confira!

1. Tosse persistente e produtiva

Se a tosse persiste por mais de três semanas e não melhora, pode ser um sinal de tuberculose. Em casos avançados, ela pode ser acompanhada de expectoração (secreção) com sangue ou escarro com pus, indicando uma infecção pulmonar grave.

2. Febre e suores noturnos

A febre baixa, especialmente no final da tarde ou à noite, é um sintoma comum de tuberculose. Os suores noturnos, que fazem a pessoa acordar molhada, também são sinais típicos da doença.

3. Perda de peso e cansaço excessivo

A perda de peso inexplicável e o cansaço excessivo, mesmo após descanso, são outros sinais importantes. A tuberculose pode causar uma sensação geral de fraqueza e desgaste do corpo.

4. Dor no peito

Em alguns casos, a pessoa pode sentir dor no peito ao respirar ou tossir, indicando que a infecção está afetando a área pulmonar de forma mais grave.

5. Dificuldade respiratória

Se houver dificuldade para respirar ou sensação de falta de ar, especialmente ao realizar atividades simples, isso pode ser um indicativo de que a infecção está comprometendo a função pulmonar.