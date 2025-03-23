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Se cuida

5 fontes de carboidratos para incluir na dieta e comer sem culpa

Veja como alguns alimentos podem contribuir para o bom funcionamento do organismo

Publicado em 23 de Março de 2025 às 11:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 mar 2025 às 11:37
Apesar de serem vistos como os vilões das dietas, os carboidratos são fundamentais para o bem-estar do corpo (Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock)
Apesar de serem vistos como os vilões das dietas, os carboidratos são fundamentais para o bem-estar do corpo Crédito: Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock
Os carboidratos são frequentemente vistos como vilões da dieta. Contudo, eles são a principal fonte de energia do corpo e desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e do bem-estar. Inclusive, Katy Coelho, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica haver carboidratos benéficos para o bom funcionamento do organismo.
“É importante esclarecer que nem todos os carboidratos são iguais. Existem os carboidratos simples, como o açúcar e os alimentos processados, que fornecem energia rápida, mas não oferecem muitos nutrientes”, explica.
No entanto, existem também os carboidratos complexos, presentes em alimentos como frutas, legumes, verduras e grãos integrais, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, e liberam energia de forma gradual, evitando picos de glicemia e promovendo saciedade.
Abaixo, a nutricionista destaca 5 exemplos de alimentos com carboidratos complexos que podem ser incluídos na dieta sem medo!

1. Morangos

Ricos em carboidratos complexos e com baixo teor calórico, os morangos são uma ótima opção para quem busca saciedade e energia sem se preocupar com a balança.

2. Melão

Outra fruta com baixo valor calórico e rica em carboidratos, o melão é fonte de vitamina K, importante para a saúde óssea e a coagulação sanguínea.
A abóbora é rica em antioxidantes e vitaminas que ajudam a fortalecer o organismo (Imagem: Nungning20 | Shutterstock)
A abóbora é rica em antioxidantes e vitaminas que ajudam a fortalecer o organismo Crédito: Imagem: Nungning20 | Shutterstock

3. Abóbora

A abóbora é rica em vitaminas, como C e A, além de antioxidantes , que fortalecem as defesas do organismo.

4. Pão integral

O pão integral é fonte de vitaminas do complexo B, minerais, como ferro e magnésio, e antioxidantes, que são importantes para diversas funções do organismo.

5. Brócolis

Rico em carboidratos vegetais , fibras e ferro, o brócolis é um alimento nutritivo e versátil, que pode ser consumido em diversas preparações.
“Ao escolher os carboidratos para a sua dieta, priorize os alimentos integrais, frutas, legumes e verduras. Esses alimentos, além de fornecerem energia, são ricos em nutrientes essenciais para a saúde. Lembre-se que uma alimentação equilibrada é fundamental para manter a saúde em dia e prevenir possíveis doenças”, finaliza a especialista.
Por Nicholas Montini Pereira

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