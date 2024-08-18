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Bem-estar

5 benefícios da prática de artes marciais

O esporte traz benefícios para a saúde física e mental, confira alguns deles
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 ago 2024 às 11:00

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
As artes marciais promovem saúde física e mental, além de disciplina e autodefesa Crédito: bokan | Shutterstock
Quando pensamos em saúde e qualidade de vida, qual exercício físico vem à mente? Embora todas as atividades esportivas sejam essenciais, as artes marciais têm conquistado cada vez mais adeptos para cuidados com a saúde física e mental no Brasil.
“O interesse pelas artes marciais tem crescido à medida que as pessoas reconhecem os benefícios para a saúde integral”, afirma o professor de artes marciais Arthur Oliveira. Segundo ele, a atividade ajuda a melhorar “a condição física, trazendo força, flexibilidade e resistência, mas também contribuem para a saúde mental, tudo isso de uma forma menos repetitiva e mecânica e mais divertida que métodos mais tradicionais, o que contribui para chamar a atenção das pessoas”, explica o professor.
Pensando nisso, Arthur Oliveira cita as 5 vantagens que a prática traz para a saúde. Confira!

1. Melhora da capacidade física

O esporte é excelente para melhorar a capacidade física. “As artes marciais são ótimas para trabalhar a força, a resistência e a flexibilidade, além de ajudar o corpo a desenvolver músculos e aumentar a resistência cardiovascular”, afirmaArthur Oliveira.
Imagem Edicase Brasil
O karatê ajuda na saúde mental Crédito: Manu Reyes | Shutterstock

2. Saúde mental

As artes marciais também contribuem para a saúde mental. “O karatê, por exemplo, ajuda muito a reduzir o estresse, a ansiedade , a desenvolver disciplina e controle emocional”, ressalta Arthur.

3. Disciplina e foco

As artes marciais ainda trazem muita disciplina. “Cada vez mais tem sido importante o foco e a atenção, até mesmo para ter mais produtividade, e as artes marciais ajudam nisso. Por exemplo, ajuda a desenvolver a capacidade de concentração e autocontrole”, diz.

4. Autoconfiança

Segundo o professor, “praticar artes marciais ajuda a melhorar a autoestima e a segurança pessoal, isso se deve à sensação de autocontrole, de força e de resistência que ela ajuda a desenvolver”, afirma.

5. Coordenação e equilíbrio

O professor de artes marciais acrescenta que “outro ponto muito importante dessa prática é aperfeiçoar a coordenação motora e o equilíbrio corporal, que é fundamental em qualquer fase da vida”.

Artes marciais para crianças

Por ensinar, além das técnicas físicas, conceitos de equilíbrio, respeito e disciplina, as artes marciais são muito importantes para as crianças, pois ajudam a melhorar a forma física, ensinando técnicas e movimentos. “Mas, além disso, as artes marciais também ensinam às crianças princípios de disciplina e respeito, a seguir regras e a respeitar os outros, o que é ótimo para o crescimento pessoal e social”, afirma Arthur Oliveira, que inaugurou recentemente a escola de artes marciais “Budo Kan”.

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