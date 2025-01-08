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Se cuida

5 benefícios da planta unha-de-gato para a saúde e como usá-la

Veja como ela pode ajudar na prevenção e no tratamento de doenças
Portal Edicase

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Publicado em 

08 jan 2025 às 17:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 17:20

A unha-de-gato é reconhecida como uma planta de grande valor medicinal, com usos diversos na rotina (Imagem: Alexander Ruiz Acevedo | Shutterstock)
A unha-de-gato é reconhecida como uma planta de grande valor medicinal, com usos diversos na rotina Crédito: Imagem: Alexander Ruiz Acevedo | Shutterstock
Originária da América do Sul, a unha-de-gato integra o saber ancestral de povos indígenas da Amazônia peruana e brasileira. Sua história remonta ao século XIX, quando recebeu o nome científico Uncaria tomentosa . Contudo, mais que uma planta histórica, ela tem se destacado por suas características versáteis e aplicações que despertam curiosidade entre a comunidade científica e, também, pessoas fora dela. A seguir, confira 5 benefícios da unha-de-gato e como usá-la!

1. Potencial terapêutico contra a chikungunya

O estudo “Antiviral and Virucidal Activities of Uncaria tomentosa (Cat’s Claw) against the Chikungunya Virus”, publicado em 2024 na revista Viruses, explorou as propriedades da unha-de-gato no combate aos efeitos da infecção viral chikungunya.
Os pesquisadores identificaram que os principais compostos bioativos da planta, como alcaloides oxindólicos pentacíclicos e triterpenos, possuem ações imunomoduladoras e anti-inflamatórias. Essas substâncias foram eficazes na redução do processo inflamatório exacerbado causado pelo vírus chikungunya, além de amenizar dores articulares , que são sintomas debilitantes da doença.
Contudo, apesar dos benefícios e potencial terapêutico, a planta não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

2. Estímulo do sistema imunológico

Conforme publicação intitulada “ Die alkaloide von Uncaria tomentosa und ihre phagozytose-steigernde wirkung “, publicada na revista Planta Medica , a unha-de-gato estimula o sistema imunológico, aumentando a capacidade fagocitária das células. Este efeito é atribuído a alcaloides como pteropodina e isopteropodina, que promovem a liberação de fatores que melhoram a resposta imunológica, protegendo o corpo contra infecções e doenças.

3. Melhora na saúde intestinal

A unha-de-gato pode ajudar a tratar os sintomas de condições intestinais como colites, síndrome do cólon irritável e doença de Crohn. Jones (1995), no livro “ Cat’s Claw, Healing Vine of Peru “, foca a documentação dos usos tradicionais da planta por povos indígenas, bem como relatos de suas aplicações terapêuticas envolvendo as propriedades anti-inflamatórias, que ajudam na regeneração da mucosa intestinal e na manutenção de uma microbiota saudável.
A planta unha-de-gato tem propriedades vasodilatadoras, o que pode ajudar a prevenir eventos cardiovasculares (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)
A planta unha-de-gato tem propriedades vasodilatadoras, o que pode ajudar a prevenir eventos cardiovasculares Crédito: Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock

4. Propriedades vasodilatadoras e hipotensivas

Na revisão “ Ethnobotany, phytochemistry and pharmacology of Uncaria (Rubiaceae) “, publicada na revista Phytochemistry , estudos analisados pelos autores indicam que os alcaloides presentes na unha-de-gato, como rincofilina e hirsutina, estão associados a propriedades vasodilatadoras e hipotensivas. Essas substâncias foram relacionadas, em pesquisas prévias, à melhora na circulação sanguínea e à potencial prevenção de eventos cardiovasculares.

5. Potencial contra diabetes

De acordo com a pesquisa “ Ricerche fitochimiche e biologiche sull’Uncaria tomentosa “, focada em análises químicas e biológicas, publicada na revista Bollettino- Societa Italiana Biologia Sperimentale , os esteroides encontrados na unha-de-gato apresentam propriedades hipoglicemiantes. Este benefício foi associado a uma possível capacidade da planta de melhorar a regulação da glicose e combater danos oxidativos associados ao diabetes . Contudo, apesar dos benefícios e potencial terapêutico, a planta não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

Como usar a unha-de-gato

A unha-de-gato pode ser utilizada de diversas formas para aproveitar suas propriedades medicinais. Abaixo estão os mais comuns:
  • Chá de unha-de-gato: preparado com cascas ou raízes fervidas, é amplamente utilizado para fortalecer o sistema imunológico;
  • Cápsulas ou extratos padronizados: práticos e precisos, são indicados para tratamentos contínuos de condições inflamatórias;
  • Tintura de unha-de-gato: diluições em água são utilizadas para alívio de sintomas respiratórios e dores articulares;
  • Decocção concentrada para uso tópico: aplicações externas ajudam na cicatrização de feridas e redução de inflamações locais.

Cuidados importantes

Apesar dos inúmeros benefícios atribuídos à planta unha-de-gato, é essencial que seu uso seja feito com cautela. O consumo inadequado ou em doses excessivas pode causar prejuízos à saúde, como irritações gástricas, reações alérgicas e interferências em tratamentos já existentes.
Além disso, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, o seu uso não é recomendado antes e depois da quimioterapia, nem em pacientes hemofílicos. Também não deve ser utilizada por menores de 3 anos.
Ainda, não deve ser vista como substituta para tratamentos médicos convencionais ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Antes de utilizá-la, é indispensável consultar um médico ou fitoterapeuta para garantir que sua utilização seja segura e apropriada para cada caso.

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