A planta fáfia é amplamente reconhecida por seu valor medicinal Crédito: Imagem: Wahyu Stock | Shutterstock

A fáfia ( Pfaffia glomerata) , popularmente chamada de “ginseng brasileiro”, é uma planta nativa da América do Sul, especialmente presente na região amazônica. Ela é bastante valorizada na medicina popular por seus efeitos benéficos à saúde. Costuma ser recomendada para aumentar a vitalidade, reduzir desconfortos e favorecer o equilíbrio do corpo e da mente.

Veja, abaixo, 5 benefícios da planta fáfia para a saúde e como usá-la!

1. Ação antioxidante

Entre os componentes da fáfia, destacam-se os antioxidantes , que ajudam a proteger as células dos radicais livres, moléculas que em excesso podem acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de doenças crônicas. O uso regular da planta contribui para a saúde das células e dos tecidos, trazendo benefícios para a pele, os níveis de energia e o bem-estar geral.

Inclusive, no estudo “ Extraction of phenolic compounds from Pfaffia glomerata leaves and evaluation of composition, antioxidant and antibacterial properties ”, publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, os pesquisadores identificaram que o extrato da fáfia apresenta ácidos fenólicos, flavonoides e β-ecdisona em sua composição, além de atividade antioxidante e antibacteriana.

2. Ajuda a aliviar o estresse

A fáfia é considerada um adaptógeno natural, ou seja, uma substância que ajuda o organismo a lidar melhor com situações de estresse físico, emocional e mental. Ela atua equilibrando o eixo hormonal responsável pela resposta ao estresse. Seu uso regular pode contribuir para a redução da ansiedade , melhora do humor, aumento da concentração e da resistência ao cansaço, tanto físico quanto mental.

3. Ação analgésica e anti-inflamatória

A raiz de fáfia possui efeito anti-inflamatório e analgésico , sendo útil para auxiliar no tratamento de dores crônicas, como artrite, dores musculares ou lesões esportivas. Ela ajuda a reduzir o inchaço e a sensibilidade nas articulações, além de melhorar a recuperação após exercícios físicos intensos.

A partir de testes em animais, o estudo “ Analgesic and anti-inflammatory activity of a crude root extract of Pfaffia glomerata (Spreng) Pedersen “, publicado no Journal of Ethnopharmacology , confirma que o extrato da raiz da fáfia apresenta efeitos contra a dor e a inflamação, semelhantes aos de anti-inflamatórios não esteroides, como a indometacina. Acredita-se que sua ação esteja relacionada à inibição da produção de prostaglandinas, substâncias que causam dor e inflamação no organismo.

A planta fáfia favorece a saúde da mulher Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

4. Alívio dos sintomas da TPM

A fáfia pode ser uma aliada importante para as mulheres durante o período de tensão pré-menstrual (TPM). Isso porque sua ação anti-inflamatória contribui para o alívio de sintomas frequentes nessa fase, como as cólicas menstruais, dores nas mamas e a retenção de líquidos.

5. Ação antibacteriana natural

A ação antibacteriana da fáfia também foi evidenciada no estudo “ Extraction of phenolic compounds from Pfaffia glomerata leaves and evaluation of composition, antioxidant and antibacterial properties ”. A planta contém compostos com ação antibacteriana que ajudam a combater bactérias nocivas ao organismo.

Essa propriedade torna a planta uma aliada na prevenção e no tratamento auxiliar de infecções leves, como problemas respiratórios, infecções de garganta ou até desequilíbrios da flora intestinal causados por bactérias.

Como usar a fáfia

A fáfia é uma planta versátil e pode ser incorporada de várias formas ao dia a dia. Veja algumas opções práticas:

Chá de fáfia: feito com a raiz seca, pode ser consumido quente ou gelado ao longo do dia;

Cápsulas: encontradas em farmácias de manipulação ou lojas de produtos naturais;

Tintura: forma concentrada em gotas, ideal para quem busca praticidade e absorção rápida;

Infusões combinadas: use com outras ervas, como camomila ou hortelã, para potencializar os efeitos.

Consumindo a fáfia com segurança