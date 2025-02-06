5 benefícios da erva-de-são-joão para a saúde e como usá-la

A erva-de-são-joão promove o bem-estar físico e mental Crédito: Imagem: M. Schuppich | Shutterstock

A erva-de-são-joão ( Hypericum perforatum ) é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades terapêuticas. Natural da Europa, Ásia e norte da África, é usada há séculos no tratamento de diversas condições de saúde. Além de ser empregada tradicionalmente em chás e tinturas, possui um sabor único, sendo também valorizada na culinária por seus benefícios à saúde.

A seguir, confira 5 benefícios da erva-de-são-joão que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida!

1. Ação anti-inflamatória

A erva-de-são-joão contém substâncias que ajudam a reduzir inflamações no organismo, podendo aliviar dores e desconfortos. Seu uso pode ser benéfico para quem sofre com artrite e outras condições inflamatórias . Dessa maneira, incluir a planta na rotina pode ajudar a fortalecer as defesas do corpo contra inflamações, promovendo mais equilíbrio e bem-estar.

2. Ação antibacteriana e antifúngica

A erva-de-são-joão também possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que a torna útil no combate a diversas infecções. Esses efeitos podem ser aproveitados em tratamentos, como pomadas ou compressas, ou até mesmo em forma de chá para fortalecer o sistema imunológico.

Segundo o estudo “ The Antifungal Effects of Hypericum perforatum Nanoemulsion against Candida albicans”, publicado no The Open Dentistry Journal , a nanoemulsão (dispersão de gotas de óleo em água) de erva-de-são-joão se mostrou como uma alternativa para tratar infecções causadas por Candida albicans , um fungo que pode causar infecções em diversas partes do corpo, sendo mais comum em áreas como boca, garganta, pele e órgãos genitais.

3. Diurético natural

A erva-de-são-joão possui efeito diurético, ajudando na eliminação de líquidos e toxinas do corpo. Esse processo contribui para a desintoxicação e o equilíbrio hídrico. Além disso, sua ação diurética pode auxiliar na redução da pressão arterial e do inchaço , proporcionando uma sensação de leveza. Contudo, é importante lembrar que, como qualquer planta com efeito diurético, seu uso deve ser acompanhado por um profissional de saúde.

A erva-de-são-joão ajuda a diminuir os sintomas de ansiedade e depressão leve Crédito: Imagem: Mike_O | Shutterstock

4. Tratamento de distúrbios de ansiedade

A erva-de-são-joão pode auxiliar no tratamento de ansiedade e de depressão leve, pois possui efeitos ansiolíticos que ajudam a reduzir sintomas como nervosismo, irritabilidade e preocupação, além de melhorar o humor.

Conforme o estudo “ Efficacy of Hypericum extract WS(®) 5570 compared with paroxetine in patients with a moderate major depressive episode – a subgroup analysis “, publicado no International Journal of Psychiatry in Clinical Practice , os pacientes tratados com extrato seco da planta erva-de-são-joão não só mostraram uma redução na pontuação de gravidade da depressão, mas também produziram maiores taxas de resposta e remissão em comparação com os pacientes tratados com paroxetina (fármaco antidepressivo).

Todavia, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Ação cicatrizante

A erva-de-são-joão possui efeito cicatrizante . Assim, seu uso pode ajudar a acelerar a recuperação de feridas, cortes e queimaduras. Isso se deve à presença de compostos como a hipericina, que ajudam na regeneração celular e na redução da inflamação na área afetada.

No estudo “ Effect of St. John’s Wort (Hypericum perforatum) Oily Extract for the Care and Treatment of Pressure Sores: A Case Report “, publicado no Journal of Ethnopharmacology , durante 40 dias consecutivos, foi aplicado o extrato oleoso de erva-de-são-joão no tratamento e cuidado da ferida de pressão de um paciente voluntário na UTI. O óleo teve um efeito significativo na cicatrização da ferida, atuando como um remédio natural eficaz e econômico no tratamento de úlceras de pressão.

Formas de usar a erva-de-são-joão

A erva-de-são-joão pode ser utilizada em forma de óleos e pomadas para tratar feridas, queimaduras leves e dores musculares. Também pode ser consumida em forma de chá ou cápsulas para auxiliar no alívio do estresse, insônia e sintomas da menopausa.