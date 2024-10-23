Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
4 perguntas e respostas sobre o uso do DIU

4 perguntas e respostas sobre o uso do DIU

O dispositivo intrauterino é um dos métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres no Brasil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 out 2024 às 14:36

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 14:36

O DIU é um dos métodos contraceptivos mais usados (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)
O DIU é um dos métodos contraceptivos mais usados (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock) Crédito:
O uso do dispositivo intrauterino, conhecido popularmente como DIU, vem crescendo no Brasil. Somente na rede pública de saúde foram mais de 164 mil inserções em 2023, segundo o Ministério da Saúde. O número representa um crescimento de 43,6% em relação ao ano anterior.
Apesar de cada vez mais popular, há muitas dúvidas sobre o contraceptivo funciona e a sua real eficácia. Para esclarecer, o ginecologista Luiz Fernando Pina, especialista em reprodução humana e endometriose e fundador da clínica Baby Center Medicina Reprodutiva, responde a alguns dos questionamentos mais frequentes em consultório sobre o tema. Veja abaixo! 

1. Como o DIU funciona?

O DIU é um dispositivo colocado dentro do útero e tem como principal função bloquear a gravidez por um longo prazo. Atualmente existem três tipos : cobre, prata e hormonal, que são conhecidos normalmente pelos nomes de suas marcas.
Todos agem de forma que impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. O dispositivo pode ser inserido em consultório ou centro cirúrgico, sendo um procedimento simples. A mulher vai para casa no mesmo dia.

2. Qual a vantagem do método?

A principal vantagem é a duração prolongada. Outro fator importante é a paciente não precisar tomar pílula anticoncepcional. Mesmo no caso do DIU hormonal, o estômago e fígado da paciente não são expostos a hormônio , pois o dispositivo tem ação local. 
O DIU é um método contraceptivo seguro, mas também pode falhar (Imagem: Alena Menshikova | Shutterstock)
O DIU é um método contraceptivo seguro, mas também pode falhar (Imagem: Alena Menshikova | Shutterstock) Crédito:

3. É possível engravidar com DIU?

Os índices de sucesso são muito altos. Mas, sim, existem relatos na literatura de falhas do DIU, como pode acontecer com qualquer outro método contraceptivo. Se ele não estiver bem colocado, pode falhar. Também é recomendado que no primeiro mês de colocação haja uma prevenção adicional , com preservativo, para assegurar a contracepção.

4. Quem usa DIU menstrua?

Com os tipos de cobre e prata, sim, a mulher tem fluxo menstrual . Já o DIU hormonal pode diminuir ou parar totalmente a menstruação, por isso é tão importante que o método seja definido em conjunto com o médico, que indicará a melhor opção conforme a condição clínica e objetivos da paciente.
Por Eduarda Pires

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

maconha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados