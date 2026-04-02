Por que cachorro enterra comida? Descubra os motivos

O hábito de enterrar a comida está profundamente ligado aos instintos do cachorro Crédito: Imagem: Pelle Zoltan | Shutterstock

O hábito de enterrar comida é bastante comum entre os cachorros e costuma despertar curiosidade entre os tutores. Mesmo aqueles que vivem dentro de casa, sem acesso à terra, podem demonstrar esse comportamento ao tentar “esconder” alimentos em cobertores, almofadas ou até no sofá. Isso acontece porque essa atitude está profundamente ligada aos instintos da espécie, herdados de seus ancestrais.

Além disso, o cachorro não costuma enterrar a comida sempre no mesmo local, mas é capaz de memorizar onde deixou o alimento ou encontrá-lo posteriormente por meio do olfato apurado. Esse comportamento, que pode parecer estranho à primeira vista, tem explicações importantes e, em muitos casos, não representa um problema. A seguir, entenda os principais motivos para essa atitude!

1. Instinto de sobrevivência herdado dos ancestrais

O ato de enterrar comida tem origem nos tempos em que os ancestrais dos cães, como os lobos, precisavam garantir alimento para períodos de escassez. Ao esconder restos de comida, eles aumentavam as chances de sobrevivência em momentos de dificuldade.

Mesmo domesticados, os cachorros ainda carregam esse instinto, que pode se manifestar no dia a dia. Esse comportamento é uma forma de “guardar” recursos para depois. Para o tutor, não há motivo de preocupação, mas é importante observar se o pet está recebendo alimentação adequada e em horários regulares.

2. Excesso de comida disponível

Quando o cachorro recebe mais comida do que consegue consumir naquele momento, ele pode optar por esconder o restante. Isso funciona como uma estratégia natural para evitar desperdícios e preservar o alimento para mais tarde. Em ambientes domésticos, isso pode indicar que a quantidade oferecida está acima do necessário.

Nesse caso, é possível ajustar as porções conforme a recomendação do veterinário, garantindo uma alimentação equilibrada. Dessa forma, o comportamento tende a diminuir, já que o animal não sentirá necessidade de “guardar” o que sobra.

Oferecer as refeições em um ambiente tranquilo ajuda a reduzir a sensação de disputa Crédito: Imagem: Tatyana Vyc | Shutterstock

3. Proteção contra possíveis ameaças

Enterrar comida também pode ser uma forma de proteger o alimento de outros animais ou até de pessoas. Mesmo sendo o único pet da casa, o cachorro pode agir como se houvesse competição, principalmente se já teve experiências anteriores nesse sentido.

Esse comportamento reforça o instinto de posse sobre recursos importantes. Para ajudar, é importante oferecer as refeições em um ambiente tranquilo, sem interrupções, reduzindo a sensação de disputa. Isso contribui para que o cachorro se sinta mais seguro ao se alimentar.

4. Tédio ou falta de estímulo mental

Em alguns casos, esconder comida pode estar relacionado ao tédio ou à falta de atividades no dia a dia. Cachorros que não recebem estímulos físicos e mentais suficientes podem desenvolver comportamentos alternativos para se entreter, como enterrar alimentos ou objetos. Esse tipo de atitude pode indicar que o pet precisa de mais passeios, brincadeiras e enriquecimento ambiental.

5. Preferência por guardar para depois

Nem sempre o cachorro está com fome quando recebe a comida. Assim, ele pode optar por esconder o alimento para consumir mais tarde, quando sentir necessidade. Essa é uma atitude comum e faz parte do comportamento natural da espécie.