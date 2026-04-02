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Procedimentos capilares: saiba quando podem beneficiar ou danificar os fios e o couro cabeludo

O uso indiscriminado de progressiva, alisamento e descoloração pode trazer consequências importantes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 11:53

Procedimentos capilares exigem avaliação e manutenção para garantir resultados seguros (Imagem: iker.jordi | Shutterstock)
Procedimentos capilares exigem avaliação e manutenção para garantir resultados seguros Crédito: Imagem: iker.jordi | Shutterstock
Progressiva, descoloração e alisamentos estão entre os procedimentos capilares mais procurados nos salões de beleza. Apesar de garantirem mudança no visual e mais praticidade no dia a dia, essas técnicas também podem causar danos quando realizadas sem critério ou em excesso.
Segundo a médica tricologista Dra. Márcia San Juan Dertkigil, o primeiro passo antes de qualquer transformação é entender que os fios passam por alterações químicas profundas.
“Esses procedimentos modificam a estrutura da fibra capilar . Quando bem indicados e realizados com segurança, podem trazer benefícios estéticos. No entanto, o uso frequente e sem avaliação pode comprometer a saúde dos fios e do couro cabeludo”, explica.

Quando os procedimentos são aliados

Em alguns casos, as técnicas químicas podem ser grandes aliadas da rotina. A progressiva e os alisamentos, por exemplo, ajudam a reduzir o volume e o frizz, enquanto a descoloração permite mudanças de cor que impactam diretamente na autoestima.
De acordo com a especialista, o segredo está no equilíbrio. “Respeitar o intervalo entre os procedimentos, avaliar a resistência do fio e investir em tratamentos de manutenção, como hidratação e reconstrução, faz toda a diferença para preservar a saúde capilar”, orienta.
Excesso de químicas como descoloração, alisamento e progressiva pode enfraquecer os fios e irritar o couro cabeludo (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock)
Excesso de químicas como descoloração, alisamento e progressiva pode enfraquecer os fios e irritar o couro cabeludo Crédito: Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock

Excesso de química pode causar danos

Por outro lado, o uso indiscriminado dessas técnicas pode trazer consequências importantes. A descoloração, por exemplo, está entre os processos mais agressivos, já que remove a pigmentação natural dos fios.
“É comum observar cabelos mais frágeis, porosos e quebradiços após descolorações repetidas. Em situações mais severas, pode ocorrer o chamado corte químico, quando o fio se rompe”, alerta a Dra. Márcia San Juan Dertkigil.
As progressivas e os alisamentos também exigem atenção, principalmente por conta dos ativos químicos utilizados. “Dependendo da composição e da forma de aplicação, esses produtos podem causar irritações, ardência e sensibilização do couro cabeludo”, acrescenta.

Couro cabeludo também sofre impacto

Muitas vezes negligenciado, o couro cabeludo é diretamente afetado pelos procedimentos químicos. Entre os problemas mais comuns, estão dermatites, coceira, oleosidade excessiva e até queda capilar. “A saúde do cabelo começa no couro cabeludo. Se há inflamação ou sensibilidade, o crescimento dos fios pode ser prejudicado. Por isso, qualquer desconforto deve ser investigado”, destaca a tricologista.

Avaliação individual é fundamental

Antes de aderir a qualquer procedimento, a orientação é buscar avaliação profissional, principalmente em casos de histórico de queda de cabelo ou danos prévios. “Cada pessoa tem um tipo de cabelo e um couro cabeludo com necessidades específicas . Não existe fórmula única. A personalização é essencial para evitar prejuízos e garantir bons resultados”, finaliza a Dra. Márcia San Juan Dertkigil.

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