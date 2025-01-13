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4 dicas para transportar e consumir ovos no verão

Precauções ajudam a preservar a qualidade do alimento e prevenir problemas de contaminação.
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 jan 2025 às 19:40

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 19:40

O ovo é uma opção prática e nutritiva para o verão (Imagem: RossHelen | Shutterstock)
O ovo é uma opção prática e nutritiva para o verão Crédito: Imagem: RossHelen | Shutterstock
No verão, é essencial redobrar os cuidados com o armazenamento e transporte dos ovos, pois as altas temperaturas podem acelerar o processo de deterioração e favorecer a proliferação de bactérias, como a Salmonella, que representa um risco à saúde.
“O ovo é uma excelente opção para quem busca praticidade e uma alimentação balanceada. Rico em proteínas, vitaminas do complexo B, minerais e gorduras boas, ele é ideal para atividades ao ar livre, mas exige cuidados especiais no calor para garantir a segurança alimentar”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.
O Instituto Ovos Brasil (IOB), referência em nutrição e informação sobre ovos, compartilha orientações práticas para transportar e consumir ovos de forma segura no verão, além de destacar os benefícios nutricionais deste alimento versátil. Veja!

1. Cozinhe bem osovos

A gema deve estar completamente dura antes do transporte.

2. Use bolsas térmicas com gelo

Usar bolsas térmicas com gelo ajudam a manter os ovos frescos e seguros para consumo.

3. Embale corretamente

Prefira potes herméticos para o armazenamento, eles evitam alterações no alimento .

4. Evite exposição ao calor

Nunca deixe os ovos em carros fechados ou sob o sol direto.
Os ovos são ricos em nutrientes essenciais, considerado um alimento completo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Os ovos são ricos em nutrientes essenciais, considerado um alimento completo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Benefícios dos ovos

Além de práticos e saborosos, os ovos são alimentos completo s, proporcionando energia, saciedade e nutrientes essenciais, como:
  • Proteínas de alta qualidade: ideais para a recuperação muscular após atividades físicas;
  • Colina: importante para a saúde cerebral e função cognitiva;
  • Carotenoides: oferecem proteção antioxidante para os olhos contra os efeitos do sol. 

Receitas práticas com ovo para o verão

  • Ovo cozido: pode ser descascado na hora, garantindo frescor e praticidade;
  • Omelete: perfeito como recheio de sanduíches nutritivos;
  • Patê de ovo: ideal para combinar com pães e torradas;
  • Torta de legumes: fácil de preparar e transportar para passeios.
“O ovo é um aliado da saúde e do bem-estar, mesmo nos dias mais quentes. Com os cuidados certos, ele pode ser a estrela dos lanches de verão, fornecendo nutrição e praticidade para toda a família”, completa Lúcia Endriukaite.
Por João Pedro Costa

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