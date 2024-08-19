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Edicase Brasil

4 dicas para fazer ioga durante a gestação e os benefícios

Instrutora ensina posições seguras para as mamães praticarem no período da gravidez
Portal Edicase

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Publicado em 

19 ago 2024 às 11:00

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Ioga auxilia nas mudanças da gestação  Crédito: Prostock-studio | Shutterstock
Como, na gravidez, o corpo e a mente estão envolvidos na criação de uma nova vida e se preparando para gerar um novo ser, é comum as mulheres buscarem técnicas que auxiliam nessas transformações. De acordo com Luciana Macetti, instrutora de ioga, respiração e meditação da Arte de Viver, uma dessas alternativas é a ioga, pois a atividade pode ajudar a gestante a ter uma gravidez e um parto mais tranquilos.
Para iniciar as atividades e se beneficiar com essa prática , consulte o ginecologista/obstetra para que ele indique quais são as posições e atividades mais recomendadas. Além disso, é interessante buscar locais que ofereçam aulas de ioga específicas para gestantes.

Benefícios da prática para a gestante

De acordo com a instrutora de ioga, quando praticada devagar e com cuidado, as posturas e exercícios de respiração ajudam a relaxar e fortalecer o corpo, a ajustá-lo às mudanças físicas temporárias e a melhorar a respiração.
Além disso, Luciana Macetti sugere algumas dicas para as gestantes. “Evite posturas com pressão excessiva sobre o abdômen, faça respirações mais profundas e meditações mais curtas e ouça o corpo para poder adaptar a prática a ele”, aconselha.
Imagem Edicase Brasil
Ioga ajuda a preparar o corpo e a mente para o parto  Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

Vantagens da ioga para o parto

A prática de ioga ajuda a preparar a mente e o corpo para o parto, focando, concentrando e mantendo a saúde. As posturas de ioga são formas suaves de manter o corpo ativo e flexível e minimizar os sintomas comuns da gravidez, como náuseas. “A prática pode ajudar a garantir e suavizar um melhor trabalho de parto, aliviando a tensão ao redor do canal do nascimento e abrindo a pelve”, afirma Luciana Macetti.

4 dicas para adotar a prática

Para iniciar a prática, a instrutora de ioga Luciana Macetti elenca quatro conselhos para garantir a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê. Confira:

1. Faça ioga em pé

Para o primeiro trimestre, são aconselhadas posições de ioga em pé, pois isso ajudará a fortalecer as pernas, melhorar a circulação e gerar energia. É possível, desse modo, reduzir cãibras nos membros inferiores.

2. Comece a fazer meditação

Durante o segundo e o terceiro trimestre, você pode reduzir o tempo gasto para a prática das posturas a fim de prevenir a fadiga e o excesso de trabalho. Em vez disso, foque mais a respiração e a meditação.

3. Descanse o corpo

Também não é aconselhável praticar a ioga entre a décima e décima quarta semanas de gravidez, já que esses são tempos cruciais. Evite esticar o abdômen, a ênfase de sua torção deve estar sobre os ombros e a parte superior das costas.

4. Evite fazer inversão

Poses que colocam pressão sobre o abdômen e outras difíceis não devem ser feitas durante os estágios avançados de gravidez . Lembre-se de ouvir o corpo e apenas fazer o máximo que puder com facilidade.

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