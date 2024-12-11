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Exercícios

4 dicas para casais emagrecerem juntos

Um estilo de vida mais saudável é mais fácil de alcançar quando há parceria e apoio mútuo

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 16:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 dez 2024 às 16:44
Trabalhar em parceria para melhorar a saúde cria uma relação mais sólida e hábitos melhores (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock)
Trabalhar em parceria para melhorar a saúde cria uma relação mais sólida e hábitos melhores Crédito: Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock
Emagrecer pode ser um desafio, mas fazer isso ao lado de quem você ama torna o processo muito mais leve e motivador. Quando os objetivos são compartilhados, o casal se apoia, e as mudanças no estilo de vida acontecem de forma mais natural. Por isso, sugestões práticas para transformar hábitos e criar uma rotina saudável a dois são super bem-vindas. Afinal, cuidar da saúde juntos fortalece não só o corpo, mas também o relacionamento.

Motivação a dois para uma vida mais saudável

Segundo a professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera Patrícia Ziviani, é perfeitamente possível que um casal entre em acordo e se ajude mutuamente para que, além de desfrutarem de um relacionamento saudável e construtivo, tenham também hábitos alimentares mais saudáveis.
“Quando o casal incentiva um ao outro na criação de novos hábitos alimentares, o caminho até o objetivo fica menos difícil. O companheirismo é um grande aliado, principalmente, quando os dois desejam realizar atividades físicas”, diz a nutricionista.
A seguir, Patrícia aponta hábitos em conjunto para casais emagrecerem ou manterem o peso juntos.

1. Dieta em refeições em conjunto

Nem sempre as necessidades nutricionais do casal são as mesmas. Porém, geralmente é possível fazer algumas refeições em conjunto, um incentivando o outro a ingerir alimentos mais saudáveis .

2. Comprem alimentos saudáveis

Sempre tem aquele que gosta mais de chocolate, fast-food e frituras, por isso é importante que um escolhido do par faça as honras no supermercado e opte por alimentos in natura , evitando os embutidos e industrializados.
Realizar o preparo das refeições em casal aumenta o vínculo e ajuda na organização alimentar (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
Realizar o preparo das refeições em casal aumenta o vínculo e ajuda na organização alimentar Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

3. Cozinhem juntos

Se o casal se dedicar junto no preparo das refeições, além de aumentar o vínculo afetivo, certamente terá uma refeição mais saudável. Além disso, os dois podem se dividir entre quem cozinha e quem lava a louça. 

4. Façam exercícios em conjunto

Ter um parceiro ou parceira de treinos é sempre um incentivo a mais para evitar faltar em dias chuvosos ou frios, que geralmente dão preguiça. Se a parceria for da pessoa que se ama, melhor ainda, inclusive porque alguns exercícios, a depender da atividade física, precisam de ajuda de uma dupla.

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