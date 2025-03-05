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Se cuida

3 dicas para combater a ressaca após o Carnaval

Veja como o cuidado com a alimentação é importante para recuperar o corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 mar 2025 às 07:30

Publicado em 05 de Março de 2025 às 07:30

A alimentação ajuda a combater a ressaca depois do Carnaval (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
A alimentação ajuda a combater a ressaca depois do Carnaval Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O Carnaval é uma época de festa, alegria e muita energia, mas também pode deixar algumas consequências, como o famoso cansaço e a temida ressaca devido ao exagero nas bebidas alcoólicas. Para ajudar quem se jogou sem medo na folia, Fúlvia Gomes, nutricionista da Bio Ritmo (marca fitness  high-end),  lista algumas dicas essenciais para recuperar o organismo e retomar a rotina com mais facilidade. Confira!

1. Hidrate o corpo

Hidratar o corpo é essencial para aliviar sintomas como dor de cabeça e fadiga. Durante a folia, quando você sente sede, seu organismo já está dando sinal de que apresenta certo grau de desidratação. “Para hidratar, temos que beber água, e não álcool. Afinal, o álcool faz justamente o oposto: bloqueia o hormônio antidiurético que garante a reabsorção de água pelos rins, ou seja, essa reabsorção não acontece; a água é excretada e urinamos mais, ficando desidratados”, completa Fúlvia Gomes. Além da água, consuma bebidas ricas em eletrólitos, como água de coco, sucos naturais e isotônicos, eles ajudam a repor os minerais perdidos.

2. Priorize as refeições leves e descanse

O cansaço pós-Carnaval não é apenas físico, mas também metabólico. Para recuperar a energia, priorize refeições leves e nutritivas, evitando frituras, cafeína, fast food, alimentos processados e gordurosos, pois podem irritar o estômago e piorar a sensação de mal-estar.
Dê preferência às proteínas magras, carboidratos integrais e gorduras boas. Aposte em alimentos e frutas ricos em vitaminas, como banana, abacaxi, laranja e vegetais verde-escuros, pois ajudam a reduzir a fadiga e fortalecem o sistema imunológico.
Além disso, respeite também o descanso do corpo; dormir bem é fundamental para a recuperação completa do organismo.
O chá de gengibre ajuda na desintoxicação do organismo (Imagem: Rui Elena | Shutterstock)
O chá de gengibre ajuda na desintoxicação do organismo Crédito: Imagem: Rui Elena | Shutterstock

3. Invista na desintoxicação

Depois de alguns dias de folia, o fígado e o sistema digestivo podem estar sobrecarregados. Para ajudar na desintoxicação, consuma chás diuréticos e digestivos, como de hibisco, chá verde e de gengibre, pois ajudam a eliminar toxinas do corpo.
Além disso, priorize os alimentos anti-inflamatórios, como cúrcuma, alho e azeite de oliva extravirgem, pois auxiliam na recuperação do organismo. E não se esqueça dos probióticos, como iogurte natural, kefir e kombucha, que ajudam a equilibrar a flora intestinal após uma alimentação desregulada.

Receitas para auxiliar na recuperação

Suco detox de abacaxi

Ingredientes
  • 4 rodelas de abacaxi picadas
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 2 g de gengibre
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Sirva gelado.
Suco hidratante (Imagem: soumen82hazra | Shutterstock)
Suco hidratante Crédito: Imagem: soumen82hazra | Shutterstock

Suco hidratante

Ingredientes
  • 1 ramo de hortelã
  • 200 ml de água de coco
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Sirva gelado.

Shot de limão

Ingredientes
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 pitada de canela em pó
  • 1 pitada de cúrcuma em pó
  • Um pouco de água
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes em um copo e misture até ficar homogêneo. Beba fresco.

Shot recuperação

Ingredientes
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 folha de couve higienizada e picada
  • 1 pitada de cúrcuma em pó
  • Um pouco de água
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Sirva gelado ou fresco.
Por Alessandra Oliveira

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