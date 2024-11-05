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11 dicas simples para melhorar a libido

11 dicas simples para melhorar a libido

Veja como alguns cuidados com a saúde e hábitos podem aprimorar o desejo sexual

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 12:35

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 nov 2024 às 12:35
O desejo sexual oscila ao longo da vida, mas com algumas práticas é possível mantê-lo em alta (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)
O desejo sexual oscila ao longo da vida, mas com algumas práticas é possível mantê-lo em alta (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock) Crédito:
A libido, ou desejo sexual, é algo que naturalmente oscila ao longo da vida e frequentemente desperta interesse, além de, em algumas situações, preocupações. É bastante comum que tanto homens quanto mulheres passem por fases em que o apetite sexual diminui, e isso pode ser motivado por diversos fatores. Entre eles, destacam-se estresse, desequilíbrios hormonais, condições emocionais, estilo de vida, qualidade das relações e até influências externas, como problemas financeiros ou mudanças na rotina.
“É normal que a libido oscile em diferentes momentos da vida. O que precisamos lembrar é que é possível reverter essa situação com algumas mudanças simples”, explica a sexóloga Natali Gutierrez, CEO da Dona Coelha, loja especializada em produtos para o bem-estar sexual.
Abaixo, ela lista algumas dicas para melhorar a libido!

1. Exercícios físicos

Natali Gutierrez ressalta a importância da atividade física. “Nada como uma boa suada para liberar endorfina e melhorar a circulação , incluindo nas partes íntimas. Uma simples caminhada de 30 minutos pode fazer maravilhas!”.

2. Exercícios de kegel

A sexóloga explica que os exercícios de kegel ajudam no fortalecimento do assoalho pélvico e melhoram a conexão e o conhecimento sobre a região genital. “É uma prática simples, mas extremamente eficaz”.

3. Alimentos afrodisíacos

Para aumentar a libido, a alimentação também é um fator importante . “A alimentação também desempenha um papel crucial. Incorporar alimentos como abacate e chocolate pode ajudar a dar aquele gás na libido. Mas lembre-se: uma dieta equilibrada é o segredo!”.

4. Lubrificação íntima

Os lubrificantes são um adicional e podem ajudar durante a relação. “Às vezes, o corpo pode não colaborar, e é aí que entram os lubrificantes. Eles tornam a experiência mais confortável e prazerosa, e existem opções com efeitos especiais para explorar”, explica Natali Gutierrez.

5. Tempo de qualidade

Dedique-se à sua parceria. Momentos de intimidade fora da cama, como jantares românticos e conversas, podem reacender a chama.

6. Autoconhecimento

A especialista explica que se conhecer é uma etapa fundamental. “Conhecer seu próprio corpo é essencial. Explore-se, descubra o que te dá prazer e não tenha medo de experimentar.”
O yoga é uma ótima forma de diminuir o estresse (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)
O yoga é uma ótima forma de diminuir o estresse (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) Crédito:

7. Controle o estresse

O estresse pode ser um grande vilão da libido. Técnicas de relaxamento como meditação e yoga são ótimas aliadas.

8. Durma bem

A sexóloga explica que o sono também influencia os desejos sexuais . “Dormir bem é fundamental para regular os hormônios do desejo. Crie uma rotina saudável de sono e evite telas antes de dormir”.

9. Estímulos que excitam

Descubra o que mais te excita, seja um filme, um livro ou uma playlist. O cérebro é o maior órgão sexual, e estimular a imaginação pode ser muito eficaz.

10. Uso de sex toys

Os brinquedos sexuais são ótimos para explorar novas sensações e intensificar o prazer. Comece com algo simples e vá explorando.

11. Preliminares

Não subestime o poder das preliminares. Elas são essenciais para preparar o corpo e a mente, aumentando o desejo e tornando a experiência muito mais prazerosa.
“Lembre-se, cada corpo é único. O importante é se conhecer, se respeitar e se divertir ao longo do caminho”, finaliza Natali Gutierrez.
Por Andressa Bregalanti

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