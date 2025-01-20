10 dicas para emagrecer de maneira saudável

Criar um plano alimentar que respeite as necessidades do corpo é o melhor caminho para emagrecer com saúdeCrédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Em um mundo que oferece dietas milagrosas e promessas de emagrecimento rápido, especialistas em saúde alertam para os riscos de adotar soluções extremas e insustentáveis. Fernanda Pucci, nutricionista especializada em Nutrição Comportamental, reforça a importância de evitar atalhos na busca por um corpo saudável.
“Dietas muito restritivas podem até trazer resultados imediatos, mas o preço a longo prazo é alto. Elas podem causar deficiências nutricionais, prejudicar o metabolismo e gerar um efeito sanfona que compromete a saúde física e emocional”, alerta.
A especialista ressalta que o verdadeiro emagrecimento saudável começa com um ponto fundamental: entender a própria rotina. “É essencial que o paciente seja realista com a própria rotina. Por exemplo, se uma professora não consegue fazer uma vitamina à tarde porque está em sala de aula, é importante encontrar soluções viáveis que se encaixem no dia a dia dela. Quando a rotina é compreendida, a organização alimentar se torna muito mais prática”, explica Fernanda Pucci.
Além disso, para uma perda de peso saudável, também é importante considerar o ambiente ao redor. “Se o ambiente está cheio de doces ou opções pouco saudáveis, o planejamento alimentar se torna mais difícil. Quando o paciente entende o contexto em que vive e organiza a sua alimentação, os resultados fluem lindamente”, completa a nutricionista.
Abaixo, Fernanda Pucci elenca 10 dicas que ajudam no emagrecimento saudável. Confira!
1. Entenda sua rotina e planeje-se
Reconhecer os desafios e horários do dia a dia ajuda a planejar refeições realistas e viáveis. “Uma boa organização semanal faz toda a diferença”, orienta Fernanda Pucci.
2. Evite dietas restritivas
A nutricionista alerta sobre os riscos de cortar da dieta grupos alimentares inteiros. “Cada nutriente tem uma função essencial no organismo. Restrição extrema nunca é a solução”, conta.
3. Escolha alimentos de qualidade
Para manter uma alimentação equilibrada e saudável, é fundamental dar atenção aos tipos de alimentos consumidos. “Alimentos naturais, frescos e ricos em nutrientes, como frutas, vegetais e proteínas magras, devem ser prioridade na dieta”, diz a nutricionista.
4. Adicione alimentos saudáveis ao cardápio
Trazer frutas, vegetais e outros alimentos saudáveis para o dia a dia é mais eficiente do que focar apenas no que deve ser eliminado.
5. Pratique a alimentação consciente
Segundo a especialista, adotar hábitos alimentares conscientes pode trazer benefícios significativos para a saúde. “Comer devagar e prestar atenção na comida melhora a digestão e ajuda a identificar os sinais de saciedade”, explica.
Estabelecer horários fixos para as refeições mantém o organismo regulado e evita exagerosCrédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock
6. Mantenha a regularidade nas refeições
A nutricionista alerta sobre os impactos de hábitos alimentares irregulares na saúde. “Pular refeições desregula o organismo e pode levar a exageros na próxima refeição. O ideal é manter horários fixos”, recomenda.
7. Aprenda a ler rótulos
Conhecer os ingredientes e os valores nutricionais dos produtos é fundamental para fazer escolhas mais saudáveis.
8. Evite o uso da comida como recompensa
Comer de forma consciente e saudável também envolve entender a relação entre alimentação e emoções. “A comida não deve ser usada como forma de lidar com emoções. Buscar outras maneiras de aliviar o estresse é essencial”, afirma Fernanda Pucci.
9. Inclua atividades físicas na rotina
A nutricionista destaca a importância do exercício físico para a saúde geral. “O exercício físico é um aliado não apenas no emagrecimento, mas também na manutenção da saúde mental”, diz.
10. Consulte um profissional
Para alcançar resultados duradouros e saudáveis, é essencial contar com acompanhamento profissional. “A orientação de um nutricionista é fundamental para criar um plano alimentar que respeite as necessidades e objetivos individuais”, conclui Fernanda Pucci.
Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto:
1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais.
2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas.
3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.