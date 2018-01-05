Secretário de Segurança dará plantão na "praia da maconha"

Ônibus da Guarda Municipal de Vila Velha e quadriciclos estacionados no trecho conhecido como "Jamaica Capixaba", que fica em frente a uma imobiliária. Crédito: Divulgação/PMVV

A partir desta segunda-feira, o secretário de Segurança de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, vai dar expediente todas as manhãs na Praia da Costa, na região conhecida como “Jamaica Capixaba”. No local, pequenos traficantes agem à luz do dia e é praticamente livre o consumo de drogas. O secretário se comprometeu com os moradores do bairro, numa reunião realizada na quarta-feira, a ficar pelo menos uma semana no “point”.

O aparato

O secretário vai receber frequentadores da praia e as comunidades no ônibus da Guarda Municipal, equipado com gabinete e cinco câmeras de videomonitoramento, sendo uma móvel. O policiamento também está sendo feito com quadriciclos. “Neste local já identificamos que existem muitos usuários de drogas abastecidos por pequenos traficantes”, explica Oberacy Júnior. A ação tem apoio de policiais militares.

Da Jamaica ao Vaticano

Curiosamente, neste fim de semana, no território livre da maconha, estão sendo realizados shows religiosos católicos e missa.

Plantão de polícia

Por falar na Praia da Costa, a filha do prefeito Max Filho foi assaltada no bairro na quinta à noite. Os bandidos levaram o carro dela, que não chegou a ser agredida.

No bolso

O proprietário do China Park ainda não calculou o prejuízo financeiro que teve com o cancelamento da pré-temporada do Botafogo em seu hotel em Domingos Martins. Segundo Valdeir China, ele tinha reservado 28 apartamentos para a delegação e contratado 18 funcionários extras.

Na imagem

O empresário, no entanto, afirma que o prejuízo maior é de imagem: “Perdemos dez dias de mídia espontânea, falando da nossa região e do nosso Estado” lamenta.

O afago

O deputado federal Marcus Vicente (PP) está de bola cheia com o governador Hartung. Nesta semana, numa cerimônia no Palácio Anchieta, PH agradeceu ao parlamentar (que estava ausente) por ter apresentado emendas em favor do saneamento e da saúde do Estado.

Ele voltou!

Lembram-se de Mateusão, que até pouco tempo estava preso? Pois é, o ex-prefeito de São Mateus e de Conceição da Barra participou de uma inauguração, em Pedro Canário, com a presença do governador.

E na madrugada...

Bandidos invadiram, na madrugada de ontem, um restaurante inaugurado no ano passado em Bento Ferreira. O dono soube por um PM que, depois das 23h, ficam na rua apenas quatro viaturas do batalhão responsável pela área, que vai da Vila Rubim à Praia do Canto. Três em pontos fixos e apenas uma circulando.





Em pleno verão

Duas rampas estão em obras e interditadas na Praia da Areia Preta em Guarapari. Se tudo correr bem, até o inverno elas ficam prontas.

Terra sem lei

As cadeiras e mesas dos quiosques continuam ocupando as areias da Praia de Peracanga. Será que a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e a Prefeitura de Guarapari estão curtindo bem o verão?

Eleitorado menor

Cerca de 30% dos eleitores de Vila Velha ainda não fizeram o cadastramento biométrico. O TRE-ES estima que pelo menos 60 mil títulos serão cancelados; em Vitória, foram 50 mil.

Constatação

As camisetas do presidente Temer estão justas demais.





O prédio da discórdia

Não se fala de outra coisa em Itaguaçu. Moradores estão preocupados com o destino da casa paroquial da igreja matriz, construída em 1920. É que a construção histórica pode ser demolida para que a igreja alugue o novo prédio para um banco. Boa parte da comunidade é contra.

Era diácono

O diácono permanente (casado) Paulo Sérgio Ferreira foi afastado do seu ministério pela Arquidiocese de Vitória por ter aderido à Igreja Vetero-Católica do Brasil, ramo dissidente do catolicismo.

Virou padre

Paulo Sérgio agora será ordenado padre e celebrará sua primeira missa na Vetero na rua da igreja católica de Balneário de Carapebus, na Serra, uma das comunidades onde atuava.

Fique na fila

Apesar das filas, o TRE não tem previsão de prorrogar o cadastramento biométrico em Vila Velha, que vence dia 19 agora.





Alô, Temer!