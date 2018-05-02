Secretaria Estadual de Direitos Humanos tem nova chefia

O comando da Secretaria Municipal de Direitos Humanos está em novas mãos. A partir de agora, quem assume a pasta até o final deste ano é a professora da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Gilsilene Passon Picoretti Francischetto. Doutora em Direito, ela é ligada principalmente ás áreas de Direito do Trabalho e Direitos Humanos. Gilsilene foi nomeada depois da saída do ex-secretário Júlio Pompeu, que se desincompatibilizou do cargo para se candidatar ao pleito de deputado estadual em 2018 pelo PDT. O posto havia sido assumido interinamente por Andrezza Rosalém.