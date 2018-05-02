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Mudanças no governo

Secretaria Estadual de Direitos Humanos tem nova chefia

A nova secretária passa a assumir a pasta após a desincompatibilização do ex-secretário Júlio Pompeu

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 15:39

Públicado em 

02 mai 2018 às 15:39
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Gilsilene Passon Picoretti Francischetto Crédito: Divulgação | FDV
O comando da Secretaria Municipal de Direitos Humanos está em novas mãos. A partir de agora, quem assume a pasta até o final deste ano é a professora da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Gilsilene Passon Picoretti Francischetto. Doutora em Direito, ela é ligada principalmente ás áreas de Direito do Trabalho e Direitos Humanos. Gilsilene foi nomeada depois da saída do ex-secretário Júlio Pompeu, que se desincompatibilizou do cargo para se candidatar ao pleito de deputado estadual em 2018 pelo PDT. O posto havia sido assumido interinamente por Andrezza Rosalém. 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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