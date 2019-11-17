"Se meu filho não tivesse gritado eu poderia ter morrido"

Separada há seis meses do ex-marido, a vítima contou que ele não aceitava o fim do casamento. Na madrugada de domingo (16), o homem invadiu a casa da ex-mulher e começou a estrangulá-la na frente do filho, de 7 anos. A criança foi quem gritou pedindo socorro e salvou a vida da mãe. Confira a entrevista com a vítima.
Há quanto tempo vocês estavam juntos?
Fomos casados por 8 anos e temos um filho juntos. Estávamos separados há seis meses.
Ele já tinha te agredido?
Sim. A gente se separou a primeira vez por causa disso. Eu fui até a polícia e fiz um pedido de medida de protetiva. Depois de um tempo, a gente acabou voltando. Ele continuou sendo agressivo e eu resolvi separar de novo. Mas ele nunca aceitou a separação, ficava me ligando, me perseguindo.
Como ele entrou na sua casa?
Ele arrombou a porta. Era de madrugada, eu escutei um barulho, me levantei, mas ele se escondeu. Eu olhei e não vi ninguém. Aí eu deitei. Ele mexeu e eu achei que era o cachorro, mas meu filho falou que não era. Eu levantei de novo e me deparei com ele dentro de casa. Aí eu pedi ele para ir embora. Ele disse que não ia, que ia dormir. Eu fiquei com medo e disse: "Então dorme". Aí eu deitei junto com o meu filho. Mas eu tinha a sensação que ele ia fazer alguma coisa comigo.
O que você fez nessa hora?
Eu levantei da cama, porque estava com medo dele fazer alguma coisa enquanto eu estivesse deitada e aí seria difícil correr. Perguntei onde estava a chave da porta, ele disse que estava no sofá. Quando eu peguei a chave, ele já veio com as duas mãos no meu pescoço, começou a apertar e eu fiquei sem fala. Mas aí, eu consegui chutar ele e gritei "Filho, vem ajudar a mamãe". Aí meu filho veio e falou: "Pai, solta a minha mãe'". Eu pedi pra ele gritar mais. Ele gritou e todo mundo veio.
Você acha que se seu filho não tivesse gritado, ele teria tentado te matar?
Sim. Se ele não tivesse gritado, eu poderia ter morrido, porque eu não tinha forças para gritar nem para me defender, por isso que eu pedia que ele gritasse para mim. Foi meu filho quem me socorreu. O pai chegou a tampar a boca dele para não gritar, mas a minha irmã escutou e correu pra ajudar. Ele me batia muito, me dava muito soco. Só quando o sangue começou a cair, que ele olhou para o meu filho e falou: "Agora papai para de bater, porque eu já tirei sangue da mamãe"
Como está seu filho após passar por tudo isso?
Ele está chorando muito. De manhã ele me disse: "Mamãe, achei que fosse ser um domingo normal", porque eu tinha dito que ia levar ele na casa da minha irmã para brincar. Ele disse que não quer mais sair com o pai dele.
É a segunda vez que você denuncia seu ex-marido e tem uma medida protetiva. Você se sente mais segura?
Eu sinto medo, eu estou com muito medo. Ele está solto. A gente vem, denuncia, faz tudo, mas a lei é assim. Até então ele está solto e não consigo me sentir protegida.