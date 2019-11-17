"Se meu filho não tivesse gritado eu poderia ter morrido"

Ele arrombou a porta. Era de madrugada, eu escutei um barulho, me levantei, mas ele se escondeu. Eu olhei e não vi ninguém. Aí eu deitei. Ele mexeu e eu achei que era o cachorro, mas meu filho falou que não era. Eu levantei de novo e me deparei com ele dentro de casa. Aí eu pedi ele para ir embora. Ele disse que não ia, que ia dormir. Eu fiquei com medo e disse: "Então dorme". Aí eu deitei junto com o meu filho. Mas eu tinha a sensação que ele ia fazer alguma coisa comigo.