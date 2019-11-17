Criança de 7 anos grita e salva mãe de estrangulamento na Serra

Mulher foi agredida pelo ex-marido na Serra. Filho de 7 anos foi quem pediu socorro Crédito: Iara Diniz

Um menino de 7 anos salvou a vida da mãe, que estava sendo agredida pelo ex-marido, pai da criança, na madrugada deste domingo (17), na Serra . Foi ele quem pediu socorro e fez com que familiares invadissem o local para ajudar a vítima. O agressor fugiu.

As agressões aconteceram por volta das 4h40, após o suspeito arrombar a casa da ex-mulher. Segundo a vítima, ela e o filho estavam acordados. Ao ouvir um barulho e ir até a sala, ela se surpreendeu com o ex-marido no local. Após se negar a sair da casa, ele começou estrangulá-la.

"Ele pegou no meu pescoço com as duas mãos e começou a apertar, até que eu ficasse sem fala. Aí eu consegui chutar ele e gritar. Ele tampou minha boca, mas felizmente meu filho ouviu" X, 43 anos - Agredida pelo ex-marido

O filho do casal, que tem 7 anos, estava no outro cômodo. Ao ver a mãe sendo agredida, ele pediu que o pai parasse de bater nela. Como o pai continuou, ele começou a gritar socorro, pedindo ajuda. Neste momento, a família da mulher, que mora ao lado, escutou os gritos e invadiu o local.

"Uma das minhas irmãs ouviu os gritos dele e pulou a janela. Foi meu filho quem me socorreu. Se não fosse ele, eu poderia ter morrido. Porque eu fiquei sem força, não conseguia nem pedir ajuda. Ele me estrangulava, dava socos", disse.

Assim que percebeu a presença da família no local, o agressor fugiu. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o suspeito. A mulher foi encaminhada para o hospital Jayme dos Santos Neves, onde recebeu atendimento. Ela precisou dar pontos no supercílio por causa das agressões.

Caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta