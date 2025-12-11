Verão: 8 produtos brasileiros para cuidar do cabelo durante a estação

Produtos brasileiros que prometem transformar o cabelo durante o verão Crédito: Adriana Rios

A chegada do verão acende um alerta importante para o cuidado com os cabelos. As altas temperaturas, a radiação UV, a água do mar e da piscina, além do suor excessivo, formam um conjunto de agressões que comprometem a saúde dos fios.

De acordo com a dermatologista Emilly Neves, sem uma rotina mais intensa de hidratação, proteção e limpeza, o resultado dos dias quentes são fios ressecados, desbotados e frágeis.

"Nesta época do ano, a dermatite seborreica tende a piorar e, para quem se expõe muito ao sol, ainda existe o risco de queimaduras na pele do couro cabeludo. Todos estes fatores alteram a qualidade do cabelo e podem induzir aumento da queda, por isso, o cuidado precisa ser redobrado", completa.

Embora cada tipo de cabelo exija uma estratégia específica, a base de cuidados é parecida: proteção, hidratação e limpeza. O que muda, segundo a especialista, é a intensidade.

Enquanto cabelos oleosos precisam de lavagens mais frequentes, os fios secos precisam de mais hidratação. Já nos cabelos com química ou descoloridos, o foco deve ser a reparação capilar.

"Essas três frentes ajudam a manter o cabelo saudável mesmo com a rotina mais intensa do verão. Em caso de queimaduras ou piora da queda capilar, é importante consultar com um dermatologista especialista em cabelos para identificar o que está acontecendo com os fios", destaca.

Os fios também sofrem danos da radiação UV, que degradam a queratina, desbotam a cor, ressecam e aumentam o frizz Emilly Neves - Dermatologista

Assim como a pele, os fios e o couro cabeludo também podem sofrer com a radiação UV. Além de causar queimaduras, os raios podem resultar em sensibilidade e aumento da queda. Por isso, o ideal é apostar em leave-ins ou óleos com proteção UV e, sempre que possível, em barreiras físicas, como chapéus e bonés. Outros produtos como séruns e finalizadores também podem fazer parte da rotina.

#DicasDaDermato: - Shampoo adequado ao seu couro cabeludo

- Máscara hidratante para uso semanal, dependendo do tipo de fio

- Leave-in com proteção térmica e UV

- Sérum capilar para manter o brilho e a nutrição dos fios, além de prevenir o ressecamento pelo suor, água do mar ou piscina

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