Veja quando iniciar os cuidados de rejuvenescimento da pele

Os cuidados com a pele devem começar antes dos 30 anos Crédito: Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

O cuidado com a pele é essencial para manter sua saúde, vitalidade e beleza ao longo do tempo. A partir dos 25 anos, os processos naturais de regeneração e sustentação começam a desacelerar gradualmente. Assim, iniciar uma rotina de cuidados é uma forma eficaz de manter a pele protegida e fortalecida a longo prazo.

“Por mais que as primeiras linhas e rugas surjam por volta dos 30, antes disso já temos um impacto fisiológico que pode ser acelerado devido à poluição, ao aumento do nível da radiação solar e outros efeitos. Dessa forma, os processos celulares mudam e os efeitos cumulativos do envelhecimento aparecem mais precocemente, principalmente naquelas pessoas que não têm um cuidado preventivo adequado”, esclarece a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Então, nesse contexto, certos ativos devem ser usados a partir dessa etapa da vida. “É fundamental que nessa época o skincare já compreenda ativos que garantam poder antioxidante e clareador. Mas não são só os cremes que os pacientes dessa faixa etária devem investir: buscar o auxílio do médico é uma forma eficaz de manter a saúde e beleza da pele por mais tempo. Em consultório, podemos tratar cicatrizes de acne, manchas, melhorar o brilho e a textura da pele, além de começar com cuidados injetáveis de hidratação e bioestímulo de colágeno”, acrescenta a médica.

Reduzindo os sinais de envelhecimento prematuro

Segundo a Dra. Lilian Brasileiro, na faixa dos 20 e 30 anos, a pele começa lentamente a perder colágeno e, fisiologicamente, há o primeiro processo de envelhecimento, com o declínio da produção natural de antioxidantes.

“O primeiro passo, então, para reduzir os sinais de envelhecimento prematuro é o uso diário de filtro solar. A exposição ao sol contribui muito para o processo de envelhecimento da pele. É necessário usar um protetor solar de FPS 50 ou superior e hidratar diariamente com ativos antioxidantes como vitamina C estabilizada, vitamina E, extrato de chá verde e ácido ferúlico”, explica a dermatologista.

Procedimentos para fazer em consultório

Conforme a dermatologista, há procedimentos indolores que podem ser feitos em clínicas para melhorar a qualidade da pele, “como HydraFacial e Endermologie no protocolo Luminance Paris LA, que realça a beleza natural, conferindo maior luminosidade”.

O HydraFacial conta com a exclusiva tecnologia Vórtex-Fusion que, ao mesmo tempo que confere limpeza profunda, infunde ativos de tratamento na pele. “São três passos em apenas 30 minutos: limpeza e peeling, extração e hidratação, infusão de ativos e proteção com antioxidantes, conferindo 58% de renovação epidérmica, 41% de espessamento na derme papilar, 102% de aumento nos fibroblastos e aumento de 52% na capacidade antioxidante . É um skincare de consultório, por isso, mais potente”, diz a Dra. Lilian Brasileiro.

A Endermologie também oferece benefícios à pele. “A Endermologie é uma tecnologia completamente natural e não invasiva que conta com um sistema avançado que combina massagem mecânica, sucção e rolagem para estimular a atividade celular da pele e outros tecidos subjacentes. Dessa forma, o procedimento é capaz de melhorar o fluxo linfático e a microcirculação, eliminar toxinas e estimular a síntese de colágeno e elastina”, explica a médica.

O retinol e os retinoides podem ser usados a partir dos 30 anos Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Ativos indicados aos 30 anos

Mas é claro que, com o passar do tempo, o tratamento deve ser lapidado, com ativos mais específicos para cada idade. Por exemplo, aos 30 anos, o metabolismo do corpo começa a desacelerar e isso afeta a bioenergia das células da pele e seu processo de renovação, segundo a médica.

“Por isso, o retinol e retinoides podem ser usados nessa faixa etária. Além disso, podemos indicar procedimentos como skinbooster para melhorar a hidratação da pele, toxina botulínica em tratamento preventivo para não demarcar rugas e tecnologias e bioestimuladores injetáveis para estimular colágeno”, diz a Dra. Lilian Brasileiro.

Tratando a flacidez da pele

A dermatologista explica que nenhum creme consegue tratar a flacidez da pele. “Para aumentar a firmeza, precisamos estimular colágeno e agir mais profundamente, atingindo até mesmo o músculo, no caso do ultrassom microfocado, para ‘grudar’ as camadas da pele e deixá-la mais firme. Nenhum creme tem essa capacidade”, argumenta.

Com o tempo, outros tratamentos podem ser indicados, como os lasers de ação profunda ou a radiofrequência microagulhada Morpheus 8. “Mas é fundamental consultar um médico, que prescreverá uma rotina de cuidados e tratamentos com os ingredientes específicos conforme o que sua pele precisa. De qualquer forma, no cuidado diário com a pele, o protetor solar é insubstituível”, finaliza a Dra. Lilian Brasileiro.