AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja quando a dor de cabeça pode ser sinal de tumor cerebral
Se cuida

Veja quando a dor de cabeça pode ser sinal de tumor cerebral

O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações e garantir o tratamento adequado

Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 16:34

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 out 2025 às 16:34
Dor de cabeça persistente pode indicar alterações neurológicas importantes, incluindo tumor cerebral (Imagem: GoSlow | Shutterstock)
Dor de cabeça persistente pode indicar alterações neurológicas importantes, incluindo tumor cerebral Crédito: Imagem: GoSlow | Shutterstock
A dor de cabeça é uma das queixas mais frequentes nos consultórios médicos e, na maioria dos casos, está associada a estresse, insônia, alterações na visão ou problemas na coluna. No entanto, quando é constante, intensa ou diferente do habitual, o sintoma pode indicar alterações neurológicas importantes, incluindo tumor cerebral.
Segundo o coordenador da neurocirurgia do Hospital Albert Sabin (HAS), Dr. Felippe Saad, o cérebro é uma estrutura sensível, com pouco espaço para expansão. “Mesmo lesões benignas, ao crescerem, podem pressionar regiões delicadas e causar sintomas importantes, como dor persistente, perda visual e desequilíbrio”, explica.

Adenoma de hipófise

O adenoma de hipófise é um tumor benigno que se forma na glândula localizada no centro da cabeça e que controla o funcionamento de outras glândulas do corpo. “A hipófise fica numa região muito pequena, bem no fundo do nariz, próxima aos nervos da visão. Quando o tumor cresce, ele pode comprimir esses nervos e provocar perda progressiva da visão e dor de cabeça contínua”, detalha o médico.

Diagnóstico e tratamento do adenoma de hipófise

O diagnóstico do adenoma de hipófise é feito por ressonância magnética e exames hormonais, e o tratamento depende do tipo e tamanho da lesão. Em muitos casos, a abordagem indicada é a cirurgia endoscópica transnasal, técnica minimamente invasiva que permite acessar o tumor pela cavidade nasal, sem cortes externos.
“Com a endoscopia , conseguimos visualizar a região da hipófise com precisão e remover o tumor de forma menos traumática, reduzindo o tempo de recuperação e as complicações”, afirma o neurocirurgião.
Diante de dor de cabeça persistente, o ideal é buscar avaliação médica (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Diante de dor de cabeça persistente, o ideal é buscar avaliação médica Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Sinais de alerta para tumor cerebral

O Dr. Felippe Saad reforça que a maioria das dores de cabeça não tem relação com tumores, mas alguns sinais devem servir de alerta. É importante procurar avaliação médica quando a dor:
  • Persiste por muitos dias e não melhora com analgésicos;
  • Vem acompanhada de náuseas, vômitos ou alterações visuais;
  • Surge de forma súbita e muito intensa;
  • Aparece junto a fraqueza, dificuldades na fala ou perda de equilíbrio.
“Dor de cabeça frequente não deve ser encarada como algo normal. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações e garantir o tratamento adequado”, conclui o médico.
Por Renata Sbrissa
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Grupo de k-pop, BTS
Como BTS, Stray Kids fica fora do Grammy após mudança de regra; entenda o boicote
Imagem de destaque
Influenciadores deixam de ser apenas vitrine e ganham papel estratégico em grandes eventos
Imagem de destaque
Atividade física e menopausa: veja exercícios que favorecem a saúde nessa fase da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados