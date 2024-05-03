Veja os perigos do vício em descongestionante nasal

Com isso, o medicamento sempre fica à mão, com fácil acesso. Mas nem sempre os sintomas são aparentes, sendo o mais recorrente a dificuldade de sentir a corrente de ar passar pelo nariz, mesmo que ela esteja sem obstruções. “O uso excessivo faz com que a mucosa fique hipertrófica, além disso, a pessoa perde a sensibilidade ao ar”, pontua o otorrinolaringologista.