AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Se cuida

Veja atividades físicas seguras para quem tem lipedema

Os exercícios devem ser adaptados conforme o grau da doença e a fase do tratamento

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 mai 2025 às 17:59
A atividade física é uma grande aliada no tratamento do lipedema (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
A atividade física é uma grande aliada no tratamento do lipedema Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O lipedema é uma doença crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, geralmente nos membros inferiores, que causa dor, sensibilidade ao toque e inchaço. A atividade física tem se mostrado uma aliada fundamental no tratamento da condição, não somente por contribuir para o controle dos sintomas, mas também por melhorar a qualidade de vida das pacientes.
“O exercício físico tem um efeito anti-inflamatório. Isto é, a prática tem a capacidade de reduzir a inflamação responsável pelo agravamento dos sintomas do lipedema. Por isso é tão importante”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Relação dos exercícios com a inflamação

As pacientes com lipedema , segundo a cirurgiã vascular, não podem realizar qualquer tipo de exercício físico devido à inflamação. Dependendo da intensidade ou finalidade da atividade física, o quadro inflamatório pode melhorar, ou piorar. 
“Exercícios que visam o ganho de massa muscular causam microlesões na musculatura. Essas pequenas lesões, à medida que ‘cicatrizam’, promovem o aumento da força muscular, mas também geram uma inflamação que, apesar de pequena e localizada, pode ser importante em casos de lipedema”, diz a Dra. Aline Lamaita, que reforça que, para que o exercício físico tenha um efeito anti-inflamatório, é preciso que a intensidade seja muito bem ajustada, principalmente em fases graves da doença.

Grau do lipedema pode limitar a atividade física

Além da questão da inflamação, o grau do lipedema também deve ser considerado na hora de determinar o tipo e a intensidade do exercício devido a possíveis acometimentos na mobilidade. “Conforme a doença avança, com quadro inflamatório agravado e maior acúmulo de gordura, a paciente pode ficar mais sensível à dor e ter limitações na hora de se movimentar, o que dificulta a realização de atividades diárias, incluindo os exercícios físicos”, diz a médica.
Conforme a Dra. Aline Lamaita, esse acúmulo de gordura nos membros inferiores ainda pode causar uma mudança na marcha, atrapalhando a execução de certos exercícios, como corridas, e favorecendo a ocorrência de lesões.

Importância de consultar um médico

Antes de realizar qualquer exercício físico, é importante consultar um especialista para passar por uma avaliação, receber orientações sobre o tipo ideal de atividade física e iniciar um protocolo de tratamento adequado.
“Gerenciar a doença é importante, inclusive, para potencializar a ação dos exercícios físicos, melhorando a performance e, consequentemente, os resultados. Geralmente, esse tratamento é realizado por meio da adoção de uma alimentação anti-inflamatória, uso de meias de compressão, medicamentos e realização de sessões de fisioterapia ”, detalha a especialista.
A caminhada é um bom exercício para quem tem lipedema (Imagem: Drazen Zigic | Shuttterstock)
A caminhada é um bom exercício para quem tem lipedema Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shuttterstock

Exercícios indicados para pessoas com lipedema

Segundo a médica, existem alguns exercícios que são mais indicados para pacientes com lipedema de maneira geral, como a hidroginástica. “Além de ser um exercício de baixo impacto, pois a água reduz o impacto nas articulações, a hidroginástica ainda promove uma drenagem linfática natural, ajudando a diminuir o inchaço e proporcionando conforto”.
A Dra. Aline Lamaita também destaca o ciclismo e a caminhada como boas opções. “Em uma intensidade mais leve, as atividades aeróbicas melhoram a circulação e ajudam no controle do peso sem gerar impacto excessivo nas articulações ou piorar o quadro inflamatório”, pontua.

Atividade física varia conforme o grau da doença

É importante lembrar que os exercícios mudam de acordo com a gravidade da doença e a fase do tratamento. “Conforme diminuímos a inflamação, é possível aumentar a intensidade dos exercícios e incluir outros tipos de atividade física, como a musculação , pensando, inclusive, na melhora estética que as pacientes buscam”, diz a Dra. Aline Lamaita.
Mas a médica alerta que muitas pacientes com lipedema têm dificuldade de ganhar músculos devido a uma maior aderência e rigidez da fáscia (tecido conjuntivo que recobre os músculos), dificultando a ativação muscular. 
“Nesses casos, podemos recomendar, em associação à prática de exercícios físicos, a realização de sessões de campo eletromagnético, uma tecnologia que estimula os músculos a contraírem em uma intensidade e velocidade muito maior do que conseguiríamos sozinhos. Em resposta às contrações, ocorre hipertrofia, com aumento da massa muscular, e perda de gordura, devido ao aumento do gasto calórico”, completa a especialista.
Por Maria Paula Amoroso
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estúdio do debate com candidatos à Presidência na TV Globo
TV Globo cancela debate com candidatos à Presidência
Imagem de destaque
Rua de Lazer de Itaparica não funcionará no domingo de eleição
Imagem de destaque
Quedas rápidas de energia podem queimar aparelhos? Saiba como evitar prejuízos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados