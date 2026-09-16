Seu corpo está tentando avisar? 6 sinais que não devem ser normalizados

“A hipertensão e a doença renal têm uma relação de mão dupla. A pressão arterial, quando não controlada por muito tempo, pode provocar lesões nos vasos sanguíneos dos rins e prejudicar progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Ao mesmo tempo, alterações nos rins podem interferir no controle da pressão arterial e fazer com que ela fique mais difícil de controlar”, explica a nefrologista Dra. Andrea Pio de Abreu.