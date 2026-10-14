Saúde das crianças: veja a importância das consultas, exames e vacinação

“Colesterol alto e alterações na glicose não são problemas exclusivos dos adultos. Eles também podem aparecer nas crianças, muitas vezes sem dar nenhum sinal. O perfil lipídico mostra como estão os níveis de colesterol e triglicérides, enquanto a glicemia e a hemoglobina glicada ajudam a avaliar o metabolismo da glicose. São exames que podem trazer informações importantes sobre a saúde da criança, mas isso não significa que todos precisem ser feitos de rotina”, explica a endocrinologista Flávia Pieroni, do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, marca Dasa em Minas Gerais.