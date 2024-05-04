Saiba o que são as doenças inflamatórias intestinais

Esses distúrbios do trato gastrointestinal representam um sério desafio à saúde pública global, impactando mais de cinco milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, a realidade não é menos preocupante: estima-se que ocorram cerca de 100 novos diagnósticos para cada 100 mil habitantes a cada ano, segundo dados fornecidos pela Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite (GEDIIB).