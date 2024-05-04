Saiba o que são as doenças inflamatórias intestinais

Maio é considerado o mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais (DII), uma oportunidade para ampliar o conhecimento público e promover a solidariedade entre os afetados por essas condições debilitantes.
Esses distúrbios do trato gastrointestinal representam um sério desafio à saúde pública global, impactando mais de cinco milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, a realidade não é menos preocupante: estima-se que ocorram cerca de 100 novos diagnósticos para cada 100 mil habitantes a cada ano, segundo dados fornecidos pela Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite (GEDIIB).
As doenças inflamatórias intestinais englobam condições crônicas que provocam inflamação no trato gastrointestinal, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. “Os principais tipos são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa”, esclarece Thiago Cornelio, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES).
Enquanto a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal , desde a boca até o ânus, a retocolite ulcerativa é caracterizada pela inflamação limitada ao cólon e ao reto.
Causas das doenças inflamatórias intestinais
Os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais incluem uma combinação de predisposição genética, disfunções no sistema imunológico, alterações na microbiota intestinal e fatores ambientais como dieta, estresse e tabagismo. “Embora a causa exata ainda não seja totalmente compreendida, acredita-se que esses fatores interagem de maneira complexa, levando à inflamação crônica no trato gastrointestinal”, afirma o médico.
Diagnóstico dessas condições
Ainda segundo ele, o diagnóstico dessas condições é complexo e requer uma avaliação detalhada do histórico médico, exames físicos e diversos exames complementares. “Os principais desafios no diagnóstico incluem a similaridade dos sintomas com outras doenças gastrointestinais, o que pode levar a atrasos no diagnóstico correto”, diz Thiago Cornelio. Geralmente, elas são caracterizadas por sintomas como diarreia crônica, urgência para evacuar, cólica abdominal, fadiga e perda de peso.
Tratamentos para as DII
O tratamento das condições é focado na redução da inflamação, no alívio dos sintomas e na prevenção de complicações. Ele inclui uma variedade de medicamentos, terapias nutricionais e, em casos graves, intervenções cirúrgicas para remover áreas afetadas do intestino.
Thiago Cornelio afirma que, atualmente, não existe uma estratégia comprovada para prevenir as doenças inflamatórias intestinais, já que as causas se referem a uma combinação de vários fatores diferentes. No entanto, modificações na dieta e no estilo de vida desempenham um papel crucial no manejo dessas condições.
Evitar alimentos que desencadeiam sintomas, manter uma nutrição adequada, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool contribuem significativamente para o controle dos sintomas. “Além disso, exercícios físicos regulares e técnicas de gerenciamento de estresse podem melhorar a qualidade de vida e potencialmente influenciar o curso da doença”, finaliza o médico.