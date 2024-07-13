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BBC News

Repórter da BBC testa mindfulness por 6 semanas e mostra resultado em seu cérebro

Melissa Hogenboom se submeteu a 6 semanas de prática guiada de mindfulness e examinou seu cérebro via ressonâncias feitas antes e depois.

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 08:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 jul 2024 às 08:00
Qual o impacto da meditação no cérebro?
A jornalista de ciências da BBC Melissa Hogenboom resolveu testar isso na prática. Ela se submeteu a seis semanas de prática guiada de mindfulness - técnica de atenção plena - e examinou seu cérebro via ressonâncias feitas antes e depois.
E ela descobriu que mesmo um período curto de meditação foi suficiente para um efeito positivo no cérebro.
Neste vídeo, Melissa relata sua experiência com a atenção plena - inclusive as dificuldades de manter essa prática numa rotina atribulada. Confira.
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