Reconhece a ansiedade, mas adia a busca por ajuda? Entenda o que pode estar por trás

O cenário revela um dos principais desafios quando o assunto é saúde mental: muitas pessoas identificam o sofrimento, mas continuam adiando o cuidado. Entre os motivos estão a tentativa de normalizar os sintomas, o medo de parecer frágil, a dificuldade de reconhecer que é preciso ajuda e até a falta de conexão com outras pessoas. A Organização Mundial da Saúde também aponta o estigma, a falta de informação e as dificuldades de acesso como barreiras importantes para o tratamento dos transtornos de ansiedade.