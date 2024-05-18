AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Queloide: veja o que é, quais são as causas e como tratar
Doença silenciosa

Queloide: veja o que é, quais são as causas e como tratar

Predisposição genética pode desenvolver a condição, mas feridas mal suturadas apresentam maior probabilidade

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 mai 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Formação do queloide ocorre de maneira silenciosa e, normalmente, só é percebida durante o período de cicatrização Crédito: Inside Creative House | Shutterstock

Poucos sintomas acendem o alerta sobre a formação de um queloide: coceira, dor ou sensação de queimação ao redor da cicatriz são alguns deles. Geralmente, tudo acontece de maneira silenciosa e durante o período de cicatrização da pele após um corte realizado em cirurgias, furos na orelha ou marcas de vacinas.

“Normalmente, o queloide possui predisposição genética, mas há algumas exceções, como feridas mal suturadas, por exemplo, que apresentam maior probabilidade de evoluir para esse tipo de cicatriz. Vale ressaltar que essa é uma alteração benigna e, portanto, não apresenta nenhum tipo de risco à saúde. Entretanto, apesar da predisposição genética, somente é possível saber se o paciente terá ou não o queloide após a cicatriz já instaurada, já que não existe nenhum tipo de prevenção”, explica a cirurgiã plástica Ana Roxo.

O que é o queloide?

Conforme o Ministério da Saúde (MS), chamamos de “queloide” o crescimento anormal do tecido cicatricial formado no local de um corte ou ferimento. Essa anormalidade se dá por conta do excesso de colágeno na pele durante esse processo e, apesar de pouco ser feita essa associação, ele também é uma cicatriz, diferenciando-se por ficar acima da ferida, ser elevada e espessa.

Imagem Edicase Brasil
Membros inferiores e orelhas costumam ser as áreas mais afetadas pelo queloide  Crédito: Iryna Inshyna | Shutterstock

Regiões do corpo e etnias mais propensas a terem queloide

As áreas mais propensas a desenvolver esse excesso de tecido cicatricial são a região central do tórax e algumas áreas dos membros inferiores. Contudo, há casos de pessoas que desenvolveram o quadro em outros locais, como em orelhas. Da mesma forma, o queloide é mais frequente em indivíduos com maior pigmentação na pele, como negros ou asiáticos, e afeta tanto homens quanto mulheres, mas se mostra mais comum no sexo feminino.

A médica reforça que, apesar de não haver cura, existe tratamento com resultados consideráveis. “Existem alguns tratamentos que vêm sendo utilizados na medicina, como a corticoterapia dentro da cicatriz até a betaterapia, que é uma radioterapia de baixa frequência. O tratamento será decidido por meio da avaliação do paciente, mas, de qualquer forma, a causa não irá influenciar qual deles seguir”, finaliza.

Veja Também

Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

Otoplastia: o que é o procedimento na orelha e quando ele é indicado

Veja os sintomas e como prevenir a febre oropouche

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atividade física, alimentação equilibrada e estímulos cognitivos estão entre as estratégias que podem contribuir para a saúde cerebral (Imagem: pics five | Shutterstock)
Você está envelhecendo melhor do que seus pais?
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: nova rota na Serra para tirar caminhões pesados do trânsito
Imagem BBC Brasil
Google remove mais de 40 canais com falsos médicos de IA após reportagens da BBC News Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados