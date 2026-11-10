Quando a grávida deve tomar ácido fólico? Saiba em que momento iniciar a suplementação

Ao descobrir a gravidez, a orientação é iniciar o acompanhamento pré-natal e conversar com o profissional de saúde sobre o início da suplementação. Não ter utilizado o suplemento antes não significa que o bebê necessariamente apresentará alguma alteração. Da mesma forma, o uso correto não elimina todos os riscos, já que os defeitos do tubo neural podem envolver diferentes fatores. “Essa informação deve ajudar, nunca servir como motivo de culpa”, alerta a Dra. Marli Rio.