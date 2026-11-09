Posso perguntar à IA se estou doente? Especialista explica o que vale pesquisar e o que exige cuidado

Em casos de sintomas intensos ou de início súbito, a orientação é não recorrer à inteligência artificial para tentar identificar a causa antes de buscar atendimento médico. “É importante que as pessoas saibam reconhecer os sinais de alerta e não adiem a procura por atendimento na tentativa de encontrar uma resposta na internet. A inteligência artificial pode fornecer informações gerais, mas não substitui a avaliação clínica, especialmente em situações que podem representar risco à vida”, afirma.