Por que a culpa materna pesa tanto e como ela pode afetar a saúde mental? Veja como lidar com esse sentimento

A culpa materna é um sentimento que surge por conta das junções sociais, pessoais e a realidade da maternidade. Muitas mães se sentem culpadas por não conseguirem atender a todas as demandas e expectativas que a sociedade e elas mesmas impõem. Essa pressão cultural pode fazer com que muitas mulheres se sintam culpadas por quererem trabalhar ou por outras escolhas pessoais. É quase como se a culpa fosse uma sombra que acompanha a maternidade. Reconhecer e questionar essas expectativas é um passo importante para se sentir melhor.