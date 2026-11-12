Pneumonia pode ser grave: veja os principais sintomas e como evitar complicações

Os sintomas da gripe e da pneumonia podem ser bastante semelhantes e se sobrepor. Ambas podem provocar queda do estado geral, tosse, produção de secreção e sensação de falta de ar. “Por isso, nem sempre é possível diferenciar as duas doenças apenas pelos sintomas, sendo importante a avaliação médica para identificar a causa e a gravidade do quadro”, alerta André Albuquerque, pneumologista e coordenador da Casa do Pulmão de São Paulo, que integra o complexo dos Hospitais São Luiz Itaim e Vila Nova Star.