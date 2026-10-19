Perda de força muscular: 5 sinais que merecem atenção após os 60 anos

Embora o envelhecimento esteja associado a mudanças na musculatura, a prática regular de exercícios de fortalecimento pode melhorar a força e a capacidade funcional também em pessoas idosas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos com 65 anos ou mais realizem atividades de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana, além de exercícios que combinem força e equilíbrio em três ou mais dias da semana.